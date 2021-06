Der Gaskonzern aus Russland (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) befindet sich bereits seit Mitte April in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart unten). Im Hoch konnte der Kurs am 14.06.21 bis auf 6,38 Euro klettern, ehe hier dann eine neuerliche Konsolidierungsphase einsetzte. Diese könnte nun beendet sein, am heutigen Dienstag legt Gazprom wieder deutlich zu und steht aktuell bei 6,24 Euro. Wir ziehen jetzt den StopLoss für unsere offene Longposition ein weiteres ...

