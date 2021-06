FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 10600 (10400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3325) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (SELL) - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1520 (1700) P - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1180 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1050 (980) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (930) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1670 (1500) PENCE - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2780 (2600) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS BOOHOO TO 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 239 (245) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES SIRIUS REAL ESTATE WITH 'BUY' - TARGET 1.53 EUR - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 645 (610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1527 (1484) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3450 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2780 (2640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 600 (550) P - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES TO 'OVERWEIGHT'('NEUTRAL') - TARGET 850 (800) P - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8310 (7610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CAIRN ENERGY TARGET TO 210 (235) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3900 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: KEPLER CHEUVREUX CUTS EUROPEAN BANKS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

