Berlin lässt Image als Bremsklotz Deutschlands hinter sich

BERLIN (Dow Jones)--Berlin hat sich vom Image des Bremsklotzes Deutschlands verabschiedet. Jeder Berliner erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 5 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Danach trifft der Anfang des Jahrtausends vom damaligen Berliner Oberbürgermeister Klaus Wowereit geschaffene Satz "Wir sind zwar arm, aber trotzdem sexy" im deutschlandweiten Vergleich seit 2018 nicht mehr zu.

"Es ist nicht die eine Branche, die für das starke Wachstum verantwortlich ist", sagte IW-Direktor Michael Hüther. "Vielmehr basiert das deutsche Geschäftsmodell auf vielen unterschiedlichen Säulen. Dass die Hauptstadt nun ihre untergeordnete Rolle ablegt, zeigt, wie vielseitig sich die Wachstumskerne der deutschen Wirtschaft entwickeln."

Im vergangenen Jahr betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also der Betrag, den jeder Berliner durchschnittlich zur Wirtschaftskraft beiträgt, knapp über 42.000 Euro. Damit lag die Wirtschaftskraft der Berliner um mehr als fünf Prozent über dem Bundesschnitt. Grundlage für die Berechnung sind Daten des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der Länder.

Vor allem das Baugewerbe in Berlin boomte auch während der Corona-Lockdowns und stabilisierte so die Entwicklung. Trotzdem wird Berlin noch lange nicht die Bedeutung erlangen, die vielen europäischen Hauptstädten an der Spitze ihrer Volkswirtschaften traditionell zukommt.

Mit Hamburg, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg und Hessen liegt noch immer eine ganze Gruppe vor Berlin. Hessen, das zuletzt ein BIP pro Kopf von 44.800 Euro erzielte, rückt jedoch zunehmend in Reichweite.

June 22, 2021

