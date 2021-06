Bergbaugigant Glencore Plc (WKN A1JAGV) könnte bis Ende des Jahres die riesige Kupfer- und Kobaltmine Mutanda in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) wieder in Betrieb nehmen. Zwei Jahre lang hatte die Mine auf Eis gelegen. Den Behörden zufolge traf sich die neue Ministerin für Bergbau und Minen der DRC Antoinette N'Samba Kalambayi am gestrigen Montag mit Vertretern des Schweizer Konzerns, um den Neustart der Mine, ...

