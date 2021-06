Den Börsen in Europa ist nach dem starken Wochenauftakt die Puste ausgegangen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstagvormittag je 0,3 Prozent auf 15.553 und 4101 Punkte. Investoren warteten auf neue Zinssignale der US-Notenbank Fed, deren Chef Jerome Powell sich am Abend bei einer Kongressanhörung äußern wird.

