BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren mehr stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Derzeit stehen 20 Projekte auf der Liste. Ein Teil davon ist schon in Planung, an einigen Strecken wird gebaut. Weitere sollen folgen. "Wir wollen mehr Menschen für die Bahn gewinnen, mehr Güter auf die Schiene bringen", sagte Jens Bergmann, Planungschef der Konzernsparte DB Netz, am Dienstag. "Jeder Kilometer Gleis ist aktiver Klimaschutz."

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sprach von einer historischen Entscheidung. Nach Jahrzehnten des Rückzugs gehe die Bahn einen Schritt in die Erschließung der Fläche. Die 20 Strecken haben zusammen eine Länge von 245 Kilometern. Zum Vergleich: Das deutsche Schienennetz hat eine Gesamtlänge von mehr als 33 399 Kilometern.

Die 20 Strecken befinden sich in nahezu allen Bundesländern, Schwerpunkte liegen im Raum Berlin und im Rheinland. Zum Teil laufen die Projekte schon seit Jahren. Andere sind erst Konzeptideen oder es laufen Machbarkeitsstudien. In Sachsen, Thüringen und Hessen laufen laut Bahn Gespräche über mögliche weitere Reaktivierungen./bf/DP/fba