Voquz-Chef Helmut Fleischmann hat sich festgelegt, auch was die weiteren Pläne nach dem Listing betrifft. Lieber Helmut, die Wiener Börse läuft gut, von Voquz höre ich auch Gutes. Habt Ihr Euch nun schon für einen Börsenplatz entschieden? Wird es Wien?Helmut Fleischmann: Ja, jetzt steht es fest: Wir werden das Listing an der Börse in Wien beantragen und unsere Börsenstory im MTF Segment beginnen. Wir stehen erst am Beginn unserer Wachstumsgeschichte. Wir sehen den Direct Market der Wiener Börse daher als optimales Einstiegssegment. Aber wir wollen uns weiterentwickeln und irgendwann im Prime Standard und vielleicht sogar im Leitindex ATX ankommen. Ich freue mich über die Wien-Entscheidung, ich glaube auch, dass der Zeitpunkt ...

