In den vergangenen zwölf Monaten hat der Euro unter dem Strich gegenüber dem US-Dollar gewonnen. Obwohl es Phasen des Rückgangs gab, insbesondere seit Januar dieses Jahres, ist der Euro noch immer deutlich im Plus. Der aktuelle Marktkommentar von Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets Was steckt hinter diesem Anstieg? In der zweiten Märzhälfte 2020 drehten die Aktienmärkte nach einem schweren ...

