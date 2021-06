Die Umstellung auf elektrische Antriebe spielt BMW in die Karten. Der Autobauer will an bestehende Sparprogramme anknüpfen und die Komplexität in der Produktion reduzieren. So sollen die Kosten pro Fahrzeug um ein Viertel sinken. BMW bleibt angesichts Corona-Pandemie und teurerer Rohstoffe auf Sparkurs. "Wir werden bis 2025 die Produktionskosten pro Fahrzeug um 25 Prozent senken - gemessen an dem Niveau von 2019", sagt Produktionschef Milan Nedeljkovic dem Handelsblatt. Dabei helfen soll Software ...

