Hannover (ots) - Ein jüngeres Aussehen oder eine strahlend reine Haut wünschen sich viele. Dafür muss es nicht gleich die Behandlung mit Botox sein. Die moderne Kosmetikbranche bietet Eingriffe und Anwendungen aller Art an, die das äußere Erscheinungsbild verbessern sollen. Zu den modernsten Verfahren zählen etwa das Microneedling, das PhiBrows Microblading oder Plasmabehandlungen. Für Frauen insbesondere eignet sich vielleicht auch ein Permanent Make-Up. Zu all diesen Behandlungen berät das Kosmetikstudio BEbeauty. Es bietet Dienstleistungen rund um den gesamten Körper an und überzeugt mit seinem fachkompetenten Team und seiner breit gestreuten Angebotspalette.Gerade wenn Sie nach "PhiBrows Microblading Hannover" suchen, haben Sie mit dem Kosmetikstudio BeBeauty den goldrichtigen Anbieter in Ihrer Umgebung gefunden.Zu den Leistungen des Kosmetikstudios gehören Anwendungen im Bereich der Augenbrauen, der Haut, der Wimpern, der Zähne und der Füße. Zusätzlich wird hier auch Permanent Make-Up angeboten.Für Kundinnen und Kunden ist dies eine echte Bereicherung, weil sie so nur ein einziges Kosmetikstudio für all ihre Behandlungen aufsuchen müssen. Bebeauty übernimmt auch eventuell anfallende Nachsorge- oder Folgetermine.Angeboten werden zum Beispiel Auffüllungen der Augenbrauen mithilfe der PhiBrows Microblading Technologie. Aber auch Henna Augenbrauen sind möglich. Die Wimpern können bei Bebeauty künstlich verlängert werden.Für eine schönere und straffere Haut bietet das Kosmetikstudio Straffungen mittels Plasmainjektionen oder Microneedling (https://www.bebeauty-hannover.de/haut/microneedling) an, aber auch klassische Verfahren kommen zum Einsatz. Für weißere Zähne können sich Kundinnen und Kunden zu einem Bleaching beraten lassen.Und weil Füße ein Leben lang allen möglichen Belastungen ausgesetzt sind, bietet das Kosmetikstudio Bebeauty auch für diese eine Auszeit und Entspannung an. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen kosmetischer und medizinischer Fußpflege. Bebeauty lässt in seinen Behandlungsprogrammen keinen Wunsch der Kundinnen und Kunden offen und setzt auf Professionalität, hohe Qualität und Transparenz.Die Inhaberin von BEbeauty in Hannover ist die gelernte Friseurin Emine Fidan. Schon früh begeisterte sie sich für die Pflege und Schönheit und beschloss schließlich eine zusätzliche Ausbildung als Kosmetikerin zu machen. Bis 2018 war sie dann leitende Angestellte bei Fidan Cosmetics, bis sie BEbeauty übernahm. Zu ihren Fachgebieten gehören das klassische Make-Up, Microneedling und Phibrows Microblading (https://www.bebeauty-hannover.de/).Sie und ihr Team ergänzen sich gegenseitig, so dass durch die Expertise jeder einzelnen Mitarbeiterin ein breites Spektrum an Anwendungen und Behandlungen angeboten werden kann. Fortbildung wird bei Bebeauty großgeschrieben, daher ist das Kosmetikstudio stolzer Partner der Phiacademy und alle Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Seminaren und Weiterbildungen teil, die Emine Fidan organisiert.Die Kundenzufriedenheit steht bei Bebeauty in Hannover an erster Stelle. Es geht nicht darum, möglichst schnell und zeitsparend Kundenwünsche zu befriedigen, sondern eine nachhaltige und zufriedenstellende Lösung steht im Mittelpunkt der Überlegungen. Das Team von Bebeauty möchte für ein umfassendes Wohlbefinden sorgen, weshalb es Anwendungen und Behandlungen in allen Bereichen anbietet. Telefonisch oder per Whatsapp können Wünsche kommuniziert und Termine vereinbart werden.Weiter Information, nicht nur zum Thema "PhiBrows Microblading Hannover Herrenhausen - Stöcken", erhalten Sie auf der Webseite https://www.bebeauty-hannover.de/Pressekontakt:Emine FidanTelefon: 05131 - 502 910 8E-Mail: info@bebeauty-hannover.deOriginal-Content von: BeBeauty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156706/4949037