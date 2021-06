DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.223,25 -0,13% Euro-Stoxx-50 4.112,74 +0,01% +15,77% Stoxx-50 3.545,73 -0,02% +14,07% DAX 15.600,57 -0,02% +13,72% FTSE 7.080,05 +0,25% +9,31% CAC 6.607,72 +0,08% +19,03% Nikkei-225 28.884,13 +3,12% +5,25% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,14 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,15 73,66 -0,69% -0,51 +50,8% Brent/ICE 74,51 74,90 -0,52% -0,39 +45,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,70 1.783,23 +0,14% +2,48 -5,9% Silber (Spot) 25,98 25,98 +0,03% +0,01 -1,6% Platin (Spot) 1.068,50 1.054,55 +1,32% +13,95 -0,2% Kupfer-Future 4,19 4,18 +0,07% +0,00 +18,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Anleger an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start erst einmal das Risiko scheuen. Die Terminkontrakte auf die Leitindizes signalisieren kleine Verluste. Dies wird auch als Gegenbewegung gesehen, nachdem die Anleger die Indizes am Vortag kräftig nach oben gejagt haben. Der Dow war so stark gestiegen wie seit über drei Monaten nicht mehr.An den vergangenen Tagen hat sich der Markt als launisch und volatil gezeigt, wobei die Anleger gierig jeden Hinweis von Seiten der US-Notenbank aufsaugen. Die Frage bleibt, wann die Fed angesichts der steigenden Inflation die Wirtschaft nicht mehr im aktuellen Ausmaß unterstützen wird. Dazu erhoffen sich die Investoren am Dienstag neuen Aufschluss, wenn Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress Rede und Antwort stehen wird. Er dürfte darauf hinweisen, dass das Jobwachstum zulegen und der Inflationsdruck nachlassen wird.

Mit Crown Electrokinetics hat ein kleines Unternehmen Zahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Die Gesellschaft wies für ihr Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust aus. Die Aktie gibt daraufhin im vorbörslichen Handel 3,9 Prozent nach. Tupperware Brands steigen um 7,8 Prozent, gestützt davon, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft und außerdem Schulden vorzeitig ablöst.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,5 zuvor: -5,1 - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Das Geschäft verläuft impulsarm, im Blick stehen weitere Reden von US-Notenbankern im Tagesverlauf. Nach Handelsende in Europa findet eine Anhörung von US-Notenbankchef Powell vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise statt. Am Devisenmarkt verteidigt der Dollar seine jüngsten Gewinne weitgehend, der Euro wird knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Für Drägerwerk geht es um knapp 4 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern hat die Prognosen angehoben und rechnet unter anderem nun mit einer operativen Gewinnmarge von 8 bis 11 statt 5 bis 8 Prozent. BMW will im Wettbewerb mit Volkswagen, Mercedes und Tesla konkurrenzfähiger werden und dazu bis 2025 die Produktionskosten pro Fahrzeug um 25 Prozent senken - gemessen am Niveau von 2019. Im Handel werden die Pläne als nicht sonderlich überraschend bezeichnet. BMW geben 0,3 Prozent nach, während der Stoxx-Subindex der Autoaktien mit einem 0,8 Prozent ganz am Ende rangiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1893 -0,22% 1,1860 1,1858 -2,6% EUR/JPY 131,35 -0,09% 130,53 130,76 +4,2% EUR/CHF 1,0944 +0,05% 1,0948 1,0938 +1,2% EUR/GBP 0,8566 +0,17% 0,8596 0,8590 -4,1% USD/JPY 110,43 +0,11% 109,81 110,26 +6,9% GBP/USD 1,3883 -0,39% 1,3813 1,3805 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4808 +0,23% 6,4773 6,4599 -0,3% Bitcoin BTC/USD 31.782,01 +0,92% 33.989,26 36.597,01 +9,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Überwiegend erholt von den Vortagesverlusten haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Rückenwind kam von der Wall Street. Dort hatten die Kurse am Montag Boden gutgemacht, weil Konjunkturoptimismus die Oberhand über Inflations- und Zinsängste gewann, zumal einige Vertreter der US-Notenbank die zuletzt falkenhafteren Töne etwas abmilderten. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 3,1 Prozent stieg. Am Vortag war der Index allerdings auch überraschend massiv um fast 3,7 Prozent eingebrochen. In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX-200 um 1,5 Prozent. In Seoul rückte der Kospi um 0,7 Prozent vor, getragen auch von optimistischen Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Die Börse in Schanghai schloss 0,8 Prozent im Plus, der Aktienmarkt in Hongkong tendierte dagegen im späten Handel knapp behauptet. Dort bremsten Verluste der Technologiewerte die Erholung. So ging es in Hongkong mit dem Schwergewicht Tencent um 2,5 Prozent abwärts. Alibaba sanken um 0,8 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Dienstag stabil. Der Handel verläuft in sehr ruhigen Bahnen. Zum Start in die neue Woche kam der Primärmarkt quasi zum Erliegen. Mit Air France-KLM und der chinesischen Fuson stehen der DZ-Bank zufolge allerdings zwei Unternehmen für die Begebung von Euro-Benchmarkanleihen in den Startlöchern. Für die Kollegen der Commerzbank hat sich das Umfeld für Credits zunächst stabilisiert. Damit dürfte das Interesse der Unternehmen steigen, am Primärmarkt wieder aktiv zu werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler will selbst in Batteriezellfertigung einsteigen - Magazin

Anders als bislang geplant will Daimler nun wohl doch selbst in die Produktion von eigenen Batteriezellen einsteigen und nicht nur die Akkus montieren. Business Insider berichtet aus Unternehmenskreisen, einer der Gründe für diesen Sinneswandel sei die "katastrophale" Qualität der Zellen gewesen, die der eigentlich geplante chinesische Zulieferer als Muster angeliefert habe.

Nordex installiert Turbinen mit 200 MW Gesamtleistung in Finnland

Nordex wird für einen finnischer Entwickler im nächsten Jahr für vier Onshore-Windparks insgesamt 35 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 199,5 Megawatt liefern. Die Anlagen mit Nabenhöhen von 148 und 159 Metern sollen bis zum Spätherbst 2022 fertiggestellt sein.

Zalando verstärkt Beauty-Angebot durch Kooperation mit Sephora

Zalando verstärkt sein Angebot im Bereich Prestige-Beauty-Produkte durch eine strategische Kooperation mit dem französischen On- und Offline-Beauty-Händler Sephora, der zum Luxusgüterkonzern LVMH gehört.

Aston Martin verklagt Schweizer Händlernetzwerk Nebula

Aston Martin sieht sein Ergebnis im laufenden Jahr durch Kosten für ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit nicht erfolgten Kundenzahlungen geschmälert. Das zivilrechtliche Verfahren richtet sich gegen das Schweizer Händlernetzwerk Nebula Project AG, dem der britische Luxusautohersteller vorwirft, Kundenanzahlungen für Autos nicht an ihn weitergeleitet zu haben.

Essilorluxottica prüft Optionen für Grandvision nach Urteil

Essilorluxottica prüft seine Optionen im Zusammenhang mit der Übernahme des niederländischen Optikers Grandvision NV, nachdem ein niederländischen Schiedsgericht entschieden hat, dass der französisch-italienische Brillenhersteller die Pläne aufgrund nicht eingehaltener Zusagen von Grandvision ohne Zahlung von Gebühren stoppen kann.

Fortum verkauft für rund 280 Millionen Euro Solarparks in Indien

Finnlands Versorger Fortum hat zwei Solarparks in Indien mit zusammen 500 Megawatt Leistung für rund 280 Millionen Euro an den auf Schwellenländer spezialisierten britischen Infrastrukturinvestor Actis verkauft. Dies dürfte einen positiven Einfluss von rund 20 Millionen Euro auf das Ergebnis haben.

Generali verstärkt sich mit Zukäufen in Malaysia - Axa steigt aus

Der italienische Generali-Konzern nutzt den Rückzug seines französischen Wettbewerbers Axa aus dem Versicherungsgeschäft in Malaysia, um die Nummer zwei im Geschäft mit der Sach- und Unfallversicherung in dem südostasiatischen Land zu werden. Zugleich steige Generali als Lebensversicherer in den Markt ein.

Vivendi-Aktionäre stimmen der Abspaltung von UMG zu

Die Aktionäre der Vivendi SE haben dem Plan des französischen Medienkonzerns zugestimmt, die Tochter Universal Music Group (UMG) abzuspalten. Die Aktionäre stimmten mit mehr als 99 Prozent dem Plan zu, 60 Prozent der Universal-Aktien an die bestehenden Vivendi-Aktionäre auszugeben und das Unternehmen an der Euronext in Amsterdam zu listen. Der Börsengang soll am 21. September stattfinden, so das Vivendi-Management.

EU leitet Kartellverfahren wegen Google-Werbegeschäft ein

