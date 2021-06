Die Gamestop-Aktie steigt in den letzten Minuten vorbörslich deutlich an. Gestern noch bei 200,37 Dollar im Schlusskurs, sehen wir aktuell ein vorbörsliches Plus von 8,8 Prozent auf 218 Dollar. Dies liegt an der um 12:47 Uhr deutscher Zeit publizierten Mitteilung von Gamestop (hier einsehbar). Das Unternehmen teilt mit, dass das zuvor angekündigte "at-the-market"-Eigenkapitalangebotsprogramm (ATM) abgeschlossen ...

