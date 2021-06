Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS will trotz einem ambitionierten Wachstumsziel an der Dividendenpolitik festhalten. "Aktionäre müssen keinen Trade-off zwischen Investitionen, Akquisitionen und Ausschüttung befürchten", sagte CEO Frankie Ng in einem am Dienstag publizierten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" ...

