Die Blackstone Resources AG (SWX: BLS) erwägt eine Erweiterung ihrer Batterie-Beteiligung der Blackstone Technology GmbH an den US-Kapitalmarkt zu kotieren, um zusätzliches Kapital zu beschaffen und die aktuelle Investorenbasis zu diversifizieren.

Zurzeit ist die Blackstone Resources AG an der Schweizer Börse SIX (Symbol BLS) notiert und hat grosse Summen in Blackstone Technology investiert. Die BLS-Aktie erfreut sich einer guten Liquidität und eines gesunden Handelsvolumens. Die Geschäfte in allen investierten Segmenten entwickeln sich positiv und planmässig.

Pläne zur Expansion in die USA

Da die Blackstone Resources eine starke Unterstützung durch den Schweizer Aktienmarkt geniesst, bestehen ehrgeizige Expansionspläne. Es gibt viele innovative Batterieunternehmen, die derzeit in den USA Kapital aufnehmen, um die nächste Generation von Batterien auf den Markt zu bringen oder eine Expansion vorzunehmen. Was Blackstone auszeichnet ist, dass wir bereits über erprobte Technologien verfügen.

Wir sind jetzt bereit die Produktion in diesem Jahr aufzunehmen und diese Batterien auf den Markt zu bringen. Wir haben eine Batteriefabrik, Wissenschafter, Ingenieure und starke strategische Partnerschaften mit führenden akademischen Institutionen in der Schweiz und in Deutschland, darunter das Fraunhofer Institut, BHF und andere Institutionen. Zusätzlich haben wir auch zahlreiche Zuschüsse erhalten, zum Beispiel von Innosuisse und der Europäischen Kommission.

Es ist die Absicht, in den US-Kapitalmarkt einzusteigen, um den weiteren Ausbau zu finanzieren. Wir sind in Gesprächen mit einer Reihe von grossen Private-Equity-Firmen und Investmentbanken. Es gibt bereits eine Reihe von Unternehmen in den USA, die sich auf Batterietechnologie fokussieren und die bereits signifikantes Kapital aufgenommen haben. Dazu gehören QuantumScape, FREYR oder Solid Power. Was uns auszeichnet ist, dass wir im September 2021 mit der Produktion beginnen, während diese Unternehmen ihre Produktion erst 2023 bis 2025 aufnehmen können.

Ein Weg an den US Kapitalmarkt ist über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) via Reverse Merger Listing, ein Leverage Buyout (LBO) oder sogar ein Börsengang (IPO) in den USA möglichEs handelt sich um einen strategischen Schritt, der Blackstone als ein global diversifiziertes Unternehmen mit einer Investorenbasis, die ihre ehrgeizigen Expansionspläne unterstützt, fest etablieren wird.

In den letzten achtzehn Monaten hat sich Blackstone Technology, unsere Batterie-Beteiligung, extrem gut entwickelt und eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht, die sich noch nicht im Aktienkurs von Blackstone Resources widerspiegeln. Dazu gehören die Eröffnung einer hochmodernen Batteriefabrik in Sachsen (Deutschland) sowie die Entwicklung und Erprobung einer neuen, ultramodernen Batterietechnologie von Festkörperbatterien, die im März 2021 bereits vorgestellt wurde.

Die von Blackstone entwickelte 3D-Drucktechnologie bietet eine Energiedichte mit dem LFP und NMC, zu deutlich geringeren Kosten. Diese neue Batterietechnologie verwendet ausserdem einen wässrigen Prozess ohne umweltschädliche Lösungsmittel. Wir schliessen derzeit die Entwicklung von LFP-Batteriezellen ab, die wir ab September 2021 drucken werden. 2022 werden wir die Produktion der NMC-Zellen aufnehmen.

Die Festkörperbatterie, die anfangs 2021 vorgestellt worden ist, verwendet einen Festkörperelektrolyten als Separator. Der Einsatz der 3D-gedruckten Technologie kann eine erhebliche Steigerung der Dichte bis zu ca. 80 bewirken, sowie auch eine deutliche Senkung der Produktionskosten mit Einsparungen von bis zu 70 Investitionskosten (Capex) und 30 der Betriebskosten (Opex).

Die von Blackstone entwickelte 3D-Drucktechnologie bietet auch erhebliche Vorteile gegenüber den derzeit in der Batterieherstellung verwendeten Techniken. Derzeit werden in der Batterieindustrie die Doctor-Blade- oder Schlitzdüsen verwendet, um dünne nasse Elektrodenfilme aufzutragen, was die Schichtdicke der Elektrode begrenzt. Der 3D-Druck ermöglicht es uns jedoch, Elektroden mit wesentlich mehr Schichten zu bauen, was zur Entwicklung unserer eigenen "Blackstone Thick Layer Technology" geführt hat. Diese ist kostengünstiger und bietet 20%-25% mehr Energiedichte als herkömmliche Batterien. Die Erhöhung der Dichte bedeutet z. B., dass ein Auto eine 20 größere Reichweite haben könnte.

Blackstone Resources AG

Die Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, welche sich auf den Markt für Batterietechnologie und Batteriemetalle konzentriert. Wir bieten ein direktes Engagement in der Revolution der Batterietechnologie.

Die Blackstone Technology baut derzeit eine Produktionslinie für 3D-gedruckte Kleinserien in Döbeln, Sachsen, auf. Die kurzfristige Produktion wird Pouch-Zellen mit der Blackstone Thick Layer Technology sein, die eine 20% höhere Dichte in Lithium-Ionen-Zellen ermöglicht. Blackstone setzt das Entwicklungsprogramm für Festkörperbatterien und deren Produktionsprozess fort.

Elektrofahrzeuge und Batterien haben die Nachfrage angetrieben, welche grosse Mengen dieser Metalle benötigen. Daher errichtet, entwickelt und betreibt Blackstone Resources Produktionsstätten für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Mangan, Graphit, Nickel und Kupfer, um an diesem Trend teilzunehmen.

Für weitere Information besuchen Sie www.blackstoneresources.ch

Der Haftungsausschluss ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss durch, um den Inhalt vollständig zu verstehen: http://www.blackstoneresources.ch/investors/disclaimer/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005715/de/

Contacts:

Blackstone Resources AG

Doris Suta

T: +41 41 449 61 63

F: +41 41 449 61 69

info@blackstoneresources.ch



Investor Relations

ir@blackstoneresources.ch



Media Enquires

media@blackstoneresources.ch