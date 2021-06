DJ Baerbock: Deutschland zum ersten klimaneutralen Raum der Welt machen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will Deutschland zum ersten klimaneutralen Land der Welt machen. Die Grünen-Parteichefin sagte auf dem Tag der Industrie in Berlin, dass Deutschland das unkoordinierte Vorgehen aufgeben und zielgerichteter vorgehen müsse, um im Wettlauf mit anderen Ländern an die Spitze zu geraten.

"Es ist jetzt im Jahr 2021 mit dieser Bundestagswahl unsere Aufgabe, Deutschland im Herzen Europas zu dem ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Das ist unsere Aufgabe", sagte Baerbock. "Mein Verständnis von Politik ist zu machen, zu gestalten und nicht nur zu verwalten", so Barbock.

Als Beispiel für das unkoordinierte Vorgehen der jetzigen Bundesregierung nannte Baerbock die milliardenschwere staatliche Förderung der Wasserstofftechnologie, bei der die Bundesministerien für Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Finanzen mitredeten und keiner eine strategische Entscheidung treffe.

Dieses hätte nicht den Sinn, dass man Deutschland zum Weltmarktführer mache, sondern man fördere mit der Gießkanne und alles versande, kritisierte Baerbock. Vor den Industrievertretern sagte Baerbock, dass sie dies ändern wolle. Sie wolle, dass Deutschland nicht hinterherlaufe, sondern eine Politik mache und der Wirtschaft die Bedingungen schafft, dass Deutschland in den nächsten Jahren bei der Klimaneutralität weltweit mit dabei ist.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) mahnte in einer Gesprächsrunde mit Baerbock an, dass die Politik nicht nur Ziele bei der Klimaneutralität setzen dürfe, sondern dabei auch die notwendigen Rahmenbedingungen, wie etwa die Ladeinfrastruktur schaffen müsse. Auch sollte der Markt und nicht die Politik die Entscheidung darüber treffen, welche Technologien sich behaupten würden, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

June 22, 2021

