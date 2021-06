Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz gehören schon lange zu den großen Trendthemen im Anlageuniversum, so die Experten von "FONDS professionell".Nun könnte sich ein neues Buzzword in die Liste einreihen: Humankapital. So zumindest laute die Prognose von Aymeric Gastaldi, Fondsmanager beim französischen Vermögensverwalter Edmond der Rothschild Asset Management (EdRAM): "Angesichts langfristiger Trends wie der Alterung der Bevölkerung und des schnelleren Technologiefortschritts ist es unabdingbar, in Humankapital zu investieren - ein neuer Megatrend." Langfristigen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und sozialer Ungerechtigkeit könnten Unternehmen begegnen, indem sie ihre Mitarbeiter nachhaltig weiterbilden würden. ...

