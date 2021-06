DJ MÄRKTE USA/Leichte Verluste nach Vortagesrally erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start erst einmal das Risiko scheuen. Die Terminkontrakte auf die Leitindizes signalisieren kleine Verluste. Dies wird auch als Gegenbewegung gesehen, nachdem die Anleger die Indizes am Vortag kräftig nach oben gejagt haben. Der Dow war so stark gestiegen wie seit über drei Monaten nicht mehr.

An den vergangenen Tagen hat sich der Markt als launisch und volatil gezeigt, wobei die Anleger gierig jeden Hinweis von Seiten der US-Notenbank aufsaugen. Die Frage bleibt, wann die Fed angesichts der steigenden Inflation die Wirtschaft nicht mehr im aktuellen Ausmaß unterstützen wird.

Dazu erhoffen sich die Investoren am Dienstag neuen Aufschluss, wenn Fed-Chef Jerome Powell vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen wird. Er wird laut bereits verbreiteter Stellungnahme darauf hinweisen, dass das Jobwachstum zulegen und der Inflationsdruck nachlassen wird.

"Der Markt ist in einem sehr fragilen, emotionalen Zustand", sagt Altaf Kassam, Leiter der Investmentstrategie bei State Street Global Advisors in Europa. Er spricht von einer steinigen Straße. Man gehe davon aus, dass die Stimulusmaßnahmen langsam zurückgefahren werden, allerdings nicht in der unmittelbaren Zukunft.

Dollar erholt - Ölpreise leichter

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar von seinen Montagsverlusten, der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent und der Euro fällt wieder unter 1,19 Dollar zurück. Zehnjährige US-Staatsanleihen sind nach dem Abverkauf am Vortag nun gefragt, die Zehnjahresrendite fällt um 1,5 Basispunkte auf 1,48 Prozent.

Die Ölpreise tendieren leichter. Teilnehmer führen dies auf einen Medienbericht zurück, demzufolge Russland einen Vorschlag zur Ausweitung der Produktion der Opec+ erwägt. Beim Goldpreis tut sich wenig, die Feinunze notiert kaum verändert bei 1.784 Dollar.

Mit Crown Electrokinetics hat ein kleines Unternehmen Zahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Die Gesellschaft wies für ihr Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust aus. Die Aktie gibt daraufhin im vorbörslichen Handel 3,9 Prozent nach.

Tupperware Brands steigen um 7,8 Prozent, gestützt davon, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft und außerdem Schulden vorzeitig ablöst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2021 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.