Die Talfahrt am Kryptomarkt geht weiter. Der Bitcoin knickt am Dienstagnachmittag zeitweise um weitere neun Prozent ein und fällt dabei unter die wichtige charttechnische Unterstützung von 30.000 Dollar. Gelingt jetzt kein schneller Rebound, drohen weitere Verluste.Bislang hatte sich die charttechnische Unterstützung im Bereich der 30.000er-Marke als solide erwiesen und die untere Begrenzung des mittelfristigen Seitwärtstrends dargestellt. Am heutigen Dienstag hat der Bitcoin allerdings das bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...