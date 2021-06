NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start geringfügig um 0,03 Prozent auf 132,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,50 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Im weiteren Tagesverlauf werden nur Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet. Auch am New Yorker Aktienmarkt wird zum Auftakt mit wenig Bewegung gerechnet.

Jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell konnten ebenfalls nicht bewegen. In einem vorab veröffentlichten Redetext zu einer Anhörung vor dem US-Parlament bekräftigte Powell lediglich jüngste Aussagen der Notenbank./jkr/bgf/jha/