München (ots) - Ein Unternehmen nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem YesAuto im Sommer des vergangenen Jahres in Deutschland erfolgreich den Kick-off für seinen Alles-aus-einer-Hand-Automarktplatz realisiert hat, wird das Tempo nun kräftig forciert. "Wir werden in der zweiten Jahreshälfte noch mehr Präsenz zeigen, um unsere Zielgruppen wie Händler, Partner und Endkunden zu erreichen - und natürlich auch von unserem einzigartigen Angebot im Markt zu überzeugen. In 2021 kommt man nicht an YesAuto vorbei", sagt Olaf Liu, General Manager bei YesAuto, und blickt voraus auf eine breit angelegte Kampagne in den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen, die in der zweiten Sommerhälfte YesAuto noch mehr Rückenwind verschaffen soll.Weiterwachsendes ÖkosystemDer Start im Vorjahr hat die Richtung vorgegeben - und dies pandemiebedingt unter alles anderen als guten Vorzeichen. Über die Online-Plattform sind seitdem bereits mehr als eine Million Gebraucht- wie Neuwagen erhältlich. YesAuto fungiert beim digitalen Fahrzeugverkauf ausschließlich als Vermittler zwischen Kunden und Händlern, von denen sich schon 3.800 angeschlossen haben."Wer bei YesAuto an Bord geht, ob als Händler oder Endkunde, wird Teil eines erfolgreich weiterwachsenden Ökosystems, mit vielen informativen wie digitalen Mehrwerten rund um den Erwerb von Fahrzeugen. Wir werden die Digitalisierung des Autohandels sukzessive vorantreiben und so dem Handel jenen Support bieten, mit dem ihm der Übergang vom reinen stationären Vorort-Verkauf in die Online-Welt gelingt. Ein Schritt, von dem er nachhaltig profitieren wird, wie natürlich der Endkunde gleichermaßen", so Liu.Vom 7. bis 12. September in MünchenWas digital schon heute möglich ist: Das präsentiert YesAuto auf der "IAA Mobility" vom 7. bis 12. September 2021. Der Auftritt in München ist zugleich Premiere für YesAuto bei der weltweit anerkannten Fachmesse. Geplant ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Autohome, dem chinesischen Mutterkonzern. Zugesagt haben bereits Vertreter deutscher und chinesischer Autohersteller, um ihr Wissen und ihre Innovationen zum Thema E-Mobility in der Konferenz vorzustellen."Deutschland gehört, ob batterieelektrischer Antrieb oder Plug-in-Hybrid, mit allein rund 400.000 Neuzulassungen im Vorjahr, zu den führenden Ländern weltweit. Der Trend ist ungebrochen. Für 2030 wird erwartet, dass hierzulande rund acht Millionen Elektroautos unterwegs sind. Initiativen der Bundesregierung, wie das neue Schnellladegesetz, sorgen für zusätzliche Energie auf dem Markt", sagt Olaf Liu.E-Mobility ist auch Schlüsselthema auf der zweiten großen Bühne. Nahezu zeitgleich zur IAA vom 6. bis 10. September 2021 ist YesAuto mit einer eigenen virtuellen Autoshow vertreten. Die digitale YesAuto-Messe "Virtual Car Show" wird in einem exklusiven Rahmen mit 360-Grad-Konfigurator präsentiert und Kunden, Händler wie Business-Partner mit in die "Erlebniswelt YesAuto" nehmen. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Digitalisierung der Verkaufsprozesse zu zeigen - und die Chancen gegenüber dem stationären Handel. Liu: "Weitere Highlights sind für die zweite Jahreshälfte in Planung. Denn unser Ziel ist und bleibt ein Rang in den Top 5 in Deutschland."Über YesAutoYesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.