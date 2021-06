Das Unternehmen beschleunigt so seine Spot Roadmap und optimiert Data Analytics und Machine Learning Workloads in der Cloud.Wallisellen - NetApp (NASDAQ: NTAP), der globale Cloud- und Daten-orientierte Softwareanbieter, hat Data Mechanics übernommen. Das französische Startup-Unternehmen ist ein Managed-Platform-Anbieter für Big-Data-Verarbeitung und Cloud-Analytics mit Sitz in Paris. Data Mechanics unterstützt Unternehmen dabei, Apache Spark, ein Open Source Unified Analytics Framework zur Verarbeitung grosser...

