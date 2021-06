Mainz (ots) - In Köln wird derzeit die neue Daytime-Show "Waschen, Schneiden, Leben - Mein neues Ich" für ZDFneo gedreht. Drei Friseurinnen und zwei Friseure empfangen darin ihre Kundinnen und Kunden, die ihre ganz besonderen Geschichten zu erzählen haben. Hier geht es um weit mehr als einen neuen Haarschnitt. Der neue Look steht für einen neuen Lebensabschnitt.Sei es für das anstehende Vorstellungsgespräch, das Wiedersehen mit einem nahen Familienangehörigen nach langer Zeit oder zur emotionalen Unterstützung bei einem besonderen Anlass: Im Gespräch mit den Friseurinnen und Friseuren arbeiten die Kunden ihre persönliche Geschichte auf. Mit viel Einfühlungsvermögen gehen die Schnittkünstler auf sie ein, ermutigen, unterstützen oder trösten sie. Und mit dem neuen Haarschnitt oder auch einem ganz neuen Style wird die innere Veränderung endlich für alle sichtbar.Produziert wird "Waschen, Schneiden, Leben - Mein neues Ich" von der Sony Picture Film und Fernseh Produktions GmbH unter der Verantwortung von Produzentin Astrid Quentell. Die verantwortlichen ZDF-Redakteure sind Stefan Bayerl und Andreas Braun. Fabian Strauß übernimmt die Koordination für ZDFneo.Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juli 2021. Die Ausstrahlung in ZDFneo und Verfügbarkeit in der ZDFmediathek ist für November 2021 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/waschenschneidenlebenWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4949311