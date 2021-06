Stuttgart (ots) - Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Bernd Gögel MdL hat die Entscheidung der UEFA, den Antrag des Münchner Stadtrats auf Regenbogenbeleuchtung des Stadions zum Ungarn-Spiel der Nationalmannschaft abzulehnen, als einzig richtige Entscheidung gewürdigt. "Bei einer Fußball-Europameisterschaft muss der Fußball sprich der Sport im Mittelpunkt stehen, sonst nichts. Außerdem ist die UEFA gemäß ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Alles andere als eine Absage dieses sogenannten 'Signals für Vielfalt und selbst bestimmte Lebensformen sexueller Orientierung' wäre nicht nur ein Satzungsverstoß, sondern eine einseitige Bevorzugung einer Minderheit gegenüber vielen anderen und damit Identitätspolitik im schlechtesten Sinne. Wollen wir auch eine eigene Farbsprache für Nichtraucher, Veganer oder Mobbingopfer etablieren?"



Gögel stört an dem Münchner Antrag vor allem die Arroganz, ein Land zu demütigen. "Der Stadtrat maßt sich an, einem souveränen Staat mit eigener Gesetzgebung seine Moral vorzuschreiben. Es war schon bezeichnend, dass bspw. der Spiegel sog. Menschenrechtler als 'entsetzt' ob der Formulierung des ungarischen Adoptionsrechts zitierte: ,Der Vater ist ein Mann, die Mutter ist eine Frau.' Dieses zwanghafte 'Haltung zeigen' zu natürlichen Gegebenheiten politisiert und spaltet die Gesellschaft. Wir hatten schon mehrmals die Situation, da sportliche Großveranstaltungen, zumal olympische Spiele, politisch funktionalisiert wurden. Das betrifft 1936 ebenso wie 1980 und 1984. Jedes Mal hatten wir die machtpolitische Anmaßung der einen, den anderen ihre Perspektive aufzunötigen. Dann sollte Manuel Neuer, wenn es ihm wirklich ernst ist, auch in Katar mit seiner Regenbogen-Kapitänsbinde auflaufen."



