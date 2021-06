TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: ZG Raiffeisen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, vorrausichtlich Ende der Zeichnungsfrist

GBR: GlaxoSmithKline, Investor Day

NLD: ASML Holding, Investor Day

USA: Johnson & Johnson, Environmental, Social and Governance (ESG) Investor Update Webcast

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss BDI-Tag der deutschen Industrie

10:00 DEU: Online-Pk zum Tag der Immobilienwirtschaft 2021 Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) präsentiert u.a. die Ergebnisse des ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) 10:30 DEU: Bundeskartellamt - Pk zum Tätigkeitsbericht 2020/21 11:00 DEU: Online-Pk Commerzbank zur Mittelstandsstudie "Wirtschaft im Umbruch - Die Chancen des Green Deal" 11:30 DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2021 12:00 DEU: Online-Pk zum Thema Mobilfunkausbau an Schienenstrecken Online Pk "Masterplan Konnektivität" mit Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom und Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. 12:30 DEU: Eröffnung des neuen Megahub der Deutschen Bahn 13:00 DEU: Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellt Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 vor 13:00 DEU: Bundestag mit Debatten zum Maut-Untersuchungsausschuss und zur Enquete-Kommission Berufliche Bildung + 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel DEU: Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (online) + 14.00 Eröffnung mit Rede Bauernpräsident Joachim Rukwied + 15.30 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) (virtuell) + 16.00 Podiumsdiskussion u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet DEU/USA: US-Außenminister Blinken zu Besuch in Deutschland + 16.30 Statements Bundeskanzlerin Angela Merkel und Antony Blinken USA: US-Präsident Biden äußert sich zur Regierungsstrategie zur Vorbeugung von Kriminalität °

