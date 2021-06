WOCHENVORSCHAU: Termine bis 06. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 06. Juli:

MITTWOCH, DEN 23. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: ZG Raiffeisen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, vorrausichtlich Ende der Zeichnungsfrist

GBR: GlaxoSmithKline, Investor Day

NLD: ASML Holding, Investor Day

USA: Johnson & Johnson, Environmental, Social and Governance (ESG) Investor Update Webcast

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss BDI-Tag der deutschen Industrie

10:00 DEU: Online-Pk zum Tag der Immobilienwirtschaft 2021 Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) präsentiert u.a. die Ergebnisse des ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) 10:30 DEU: Bundeskartellamt - Pk zum Tätigkeitsbericht 2020/21 11:00 DEU: Online-Pk Commerzbank zur Mittelstandsstudie "Wirtschaft im Umbruch - Die Chancen des Green Deal" 11:30 DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland Sommer 2021 12:00 DEU: Online-Pk zum Thema Mobilfunkausbau an Schienenstrecken Online Pk "Masterplan Konnektivität" mit Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom und Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. 12:30 DEU: Eröffnung des neuen Megahub der Deutschen Bahn 13:00 DEU: Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellt Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 vor 13:00 DEU: Bundestag mit Debatten zum Maut-Untersuchungsausschuss und zur Enquete-Kommission Berufliche Bildung + 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel DEU: Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (online) + 14.00 Eröffnung mit Rede Bauernpräsident Joachim Rukwied + 15.30 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) (virtuell) + 16.00 Podiumsdiskussion u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet DEU/USA: US-Außenminister Blinken zu Besuch in Deutschland + 16.30 Statements Bundeskanzlerin Angela Merkel und Antony Blinken USA: US-Präsident Biden äußert sich zur Regierungsstrategie zur Vorbeugung von Kriminalität DONNERSTAG, DEN 24. JUNI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re, Media Day

14:00 DEU: Curevac, Hauptversammlung (online)

14:30 DEU: Evonik, Investorenveranstaltung zur Sparte Smart Materials 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen

22:30 USA: Fed Ergebnisse des Bankenstresstests

23:05 CAN: Blackberry, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Capital Market Day

USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/21

08:00 DEU: Destatis: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 05/21 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/21

09:00 ESP: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 06/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum bevorstehenden EU-Gipfel, einer Debatte über den Amri-Untersuchungsausschuss, Beschlüssen zur Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Kosovo und im Libanon sowie Abstimmungen über zahlreiche Gesetze DEU: Abschluss Digitaler Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft", Berlin + 09.30 Rede Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main 10:00 DEU: dena-Gespräch "Green Recovery der Luftfahrtbranche: Wie kann die Erholung im Einklang mit ambitioniertem Klimaschutz gelingen?", Berlin 15:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 25.6.) 17:00 DEU: Online: "Tagesspiegel"-Veranstaltung "Deutschlands digitale Zukunft: Die Parteien im Wahl-Check", Berlin FREITAG, DEN 25. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen DEU: Bike24, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

08:00 DEU: Destatis: Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Q1/21 08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), 04/21 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet 12:00 DEU: Verkündung Entscheidung Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Berufungsverfahren Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gegen Managerhaftpflicht 14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 28. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz "Frankfurt Euro Finance Summit" (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main 12:00 DEU: Eröffnung des "Munich Urban Colab" u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21) ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera DIENSTAG, DEN 29. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cherry, voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report 18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen MITTWOCH, DEN 30. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw "eActros" 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Aroundtown, Hauptversammlung

LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

USA: General Mills, Q4-Zahlen

USA: Constellation Brands, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen

USA: Micron Technology, Q3-zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana Valean, dem österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf 13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart DONNERSTAG, DEN 01. JULI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden FRA: Sodexo, 9Monatsumsatz

GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 06/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 06/21 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/21

14:40 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Brigitte Live" mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Berlin FREITAG, DEN 02. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft Q2/21

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 05/21

11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) USA: Ford Motor, Q2-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/21

14:30 USA: Handelsbilanz 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (endgültig) MONTAG, DEN 05. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

DEU: KBA / VDA / VdIK, Kfz-Neuzulassungen 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/21

09:15 ESP: PMI Dienste 06/21

09:45 ITA: PMI Dienste 06/21

09:50 FRA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt DIENSTAG, DEN 06. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q2-Umsatz

09:00 FRA: Alstom, Capital Markets Day

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/21

15:45 USA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 06/21

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi