FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,10 Prozent auf 171,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,17 Prozent.

Am Markt war von einem impulsarmen Handel die Rede. US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte in einer vorab veröffentlichten Rede für eine Parlamentsanhörung die wesentlichen Positionen der Federal Reserve. So dürfte die Inflation nur übergangsweise anziehen, während sich die Erholung der US-Wirtschaft von der Pandemie fortgesetzt habe.

Ein erneuter Anstieg der Konsumlaune in der Eurozone war am Markt erwartet worden und konnte den Kursen am Nachmittag ebenfalls keine neuen Impulse verleihen./jkr/he