Private Equity macht vor nichts halt. So hat das finnische Fahrschulunternehmen CAP-Group - hinter der die Beteiligungsgesellschaft Verdan steckt - mit der Rettig-Gruppe Mitte Mai 2021 Deutschlands bislang größte Fahrschule übernommen. Beide zusammen kommen nun auf einen Jahresumsatz von rund 40 Mio. Euro und etwa 550 Mitarbeiter. Auch wenn kein Kaufpreis veröffentlich wurde, interessant ist ... The post 123fahrschule: Links auf die Überholspur appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...