In einem Appell an die Länderchefs haben die Erneuerbaren-Energien-Verbände aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine rasche Änderung angemahnt, da die Einspeisetarife deutlich stärker sinken als die Preise für Photovoltaik-Anlagen. Andernfalls wird ein stärkerer Ausbau der Photovoltaik verhindert.Die Erneuerbaren-Verbände aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern haben in einem Brief an die Ministerpräsidenten Alarm geschlagen. Sie fordern rasche Änderungen beim atmenden Deckel, der als Grundlage für die Berechnung der Degression bei Photovoltaik-Anlagen greift. Erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...