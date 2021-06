Die Analysten der Scotiabank geben einen Ausblick darauf, was von der geldpolitischen Ankündigung der Bank of England (BOE) am kommenden Donnerstag zu erwarten ist. Wichtige Zitate "Es sei daran erinnert, dass das MPC beschlossen hat, den Umfang der Gilts-Käufe auf 3,4 Mrd. Pfund pro Woche zu reduzieren und den Umfang des Gilts-Kaufprogramms unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...