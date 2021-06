Nach der Pandemie haben Fluggesellschaften, Flughäfen und Aufsichtsbehörden die einmalige Gelegenheit, Abläufe und Angebote so zu ändern, dass gleichzeitig Flugverspätungen reduziert und die Zufriedenheit der Passagiere verbessert werden

Pattern Computer, Inc. (PCI) freut sich, die Erforschung neuer Erkenntnisse bekannt zu geben, die zu einer signifikanten Reduzierung der Flugverspätungen in den Vereinigten Staaten führen können.

Laut der Federal Aviation Association (FAA)/Nextor beliefen sich die geschätzten jährlichen Kosten von Verspätungen, zu denen direkte Kosten für Fluggesellschaften und Passagiere, entgangene Nachfrage und indirekte Kosten gehören, im Jahr 2018 auf 28 Milliarden USD. Basierend auf den statistischen Daten des Bureau of Transportation hatten 34 aller Flüge im Jahr 2018 irgendeine Art von Verspätung beim Abflug und 18 aller Flüge hatten Verspätungen von 15 Minuten oder mehr, mit einer durchschnittlichen Verspätung von 66 Minuten. Die direkten Kosten dieser Verspätungen für Fluggesellschaften und Passagiere betrugen 4,5 Milliarden USD.

Das Team von PCI stellte einen neuartigen, integrierten Datensatz zusammen, der die Flug-, Flugzeug- und operativen Netzwerkdaten der FAA sowie relevante nationale US-Wetterdaten für die 7,2 Millionen kommerziellen US-Passagierflüge im Jahr 2018 umfasste.

Unter Verwendung der Pattern Discovery Engine konnte das PCI-Team eine Reihe von Mustern aufdecken, die den Verzögerungen bei kommerziellen US-amerikanischen Passagierflügen zugrunde liegen. Während sich viele frühere Ansätze auf Ankunftsverspätungen konzentrierten, entschied sich das PCI-Team, sich auf Abflugverspätungen zu konzentrieren. Dies spiegelt die operative Effizienz der einzelnen Fluggesellschaften sowie die operative Partnerschaft der Fluggesellschaften mit den Flugsicherungseinrichtungen der FAA besser wider.

Das signifikanteste Muster, das in 11 der 12 Monate als Hauptursache für Verspätungen auftrat, waren Abflugverspätungen aufgrund von Wetterfaktoren entlang der Reiseroute in Verbindung mit der geplanten Abflugzeit (Stau). Zusammen waren diese beiden Faktoren über das gesamte Jahr 2018 hinweg am konsistentesten. In 10 der 12 Monate spielte auch die Flugstrecke an diesem Tag eine Rolle was darauf hindeutet, dass der Kaskadeneffekt von Flugverspätungen auch später am Tag noch Auswirkungen auf die Flüge hat.

"Als wir die Pattern Discovery Engine eingesetzt haben, um die Faktoren hinter den Abflugverspätungen zu verstehen, konnten wir feststellen, dass Verspätungen, die durch die Verkehrsmanagement-Initiativen der FAA aufgrund des Wetters auf der Strecke ausgelöst wurden, die größten Verspätungen im Laufe des Jahres verursacht haben. Das zweitbedeutendste Muster entstand aufgrund von Vereisungsbedingungen am Abflugflughafen, was ebenfalls Kaskadeneffekte im Laufe des Tages für die betroffenen Flugzeuge zur Folge hat. Ein Unterscheidungsmerkmal für Pattern Computer ist, dass wir nicht nur ein Muster erkennen, sondern alle zusammenhängenden Muster im Datensatz in Bezug auf ein bestimmtes Ergebnis in geordneter Reihenfolge sehen", sagte Mark R. Anderson, CEO von Pattern Computer.

Die neu entdeckten Muster deuten darauf hin, dass die meisten Flugverspätungen im Laufe des Jahres das Ergebnis von bedeutenden Wetterereignissen waren, die regional einschränkende Auswirkungen auf die verfügbaren Flugrouten hatten. Diese großen regionalen Stürme werden typischerweise von der NOAA/FAA mindestens 48-72 Stunden im Voraus prognostiziert. Die Fluggesellschaften stornieren Flüge vor den schwersten Stürmen, um die hohen Kosten zu vermeiden, die durch lange Flugverspätungen entstehen, einschließlich Personalkosten, unzufriedene Passagiere und Besatzungen, die aufgrund des Auslaufens von Dienstzeiten und erforderlichen Ruhezeiten ausfallen. Die Stornierung von Flügen ist zwar eine Möglichkeit, die Kosten von Flugverspätungen zu reduzieren, aber die negativen Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit sind groß. Außerdem wird die sorgfältige Planung der Fluggesellschaften für Besatzungen, Geräte und unterstützendes Personal erheblich gestört. Allzu oft wird mit dem festgelegten Zeitplan fortgefahren und die FAA bestimmt, wie viele Flugzeuge beim Auftreten des Wetterereignisses davon betroffen sind. In vielerlei Hinsicht ist dies die gleiche Betriebsstrategie, wie sie in den letzten 4 Jahrzehnten angewandt wurde.

"Aufgrund der Pandemie steht die Reisebranche vor einer schwierigen Zeit der Ungewissheit, die aber auch die Chance bietet, den operativen Betrieb, die Preisgestaltung und das Angebot zukunftsorientiert zu verbessern. Es besteht die Möglichkeit, Dienstleistungen zu entwickeln, die auf den Lebensstil, die Bedürfnisse und die Interessen von sowohl geschäftlichen als auch privaten Reisenden zugeschnitten sind. Nach der Pandemie rechnen die Menschen mit einer "neuen Normalität", in der viele der bekannten Lebensgewohnheiten anders sein werden. Jetzt ist es an der Zeit, neue Funktionen einzuführen und sich auf den Anstieg der Reiselust nach der Pandemie vorzubereiten", sagt Bob Edwards, ehemaliger CIO von United Airlines.

Ohne Anpassungen werden die Fluggesellschaften weiterhin erhebliche direkte und indirekte Kosten aufgrund von Verspätungen bei Abflügen tragen müssen. Aber aufgrund dieser neuen Pattern-Entdeckungen können führende Fluggesellschaften jedoch mit Hilfe von Technologie, Daten und Analysen in Verbindung mit Agilität neue Lösungen in Form von flexibler Zeitplanung, Streckenführung, Preisgestaltung und Angebotsgestaltung entwickeln, um diese Kosten zu vermeiden. Diese Kosten werden nur weiter steigen, wenn sich die Passagierzahlen wieder auf ein neues Normalmaß einpendeln, wobei die historischen Normalwerte möglicherweise überschritten werden.

Diese Arbeiten von Pattern Computer könnten eine fundierte, flexible Zeitplanung ermöglichen. Die dynamischen Lastniveaus könnten verlagert und an die sich ändernden Bedingungen angepasst werden, wodurch die Kosten optimiert, die verfügbaren Ressourcen besser genutzt und zuverlässigere Flugpläne erstellt werden könnten. Pattern ist ständig auf der Suche nach Innovationen und Möglichkeiten zur Verbesserung und Optimierung komplexer Herausforderungen in verschiedenen Branchen, einschließlich der globalen Luftfahrtindustrie, für die jetzt neue Partnerschaften gesucht werden.

Der vorangehende Artikel enthält Aussagen über die Zukunft von Pattern Computer, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Tatsachen handelt. Diese Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß geltenden Wertpapiergesetzen und beruhen auf aktuellen Informationen und/oder aufrichtigen Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "prognostizieren", "sollte", "könnte", "wird" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrem Wesen nach mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern, und tatsächliche Leistungen können sich erheblich von den durch zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen unterscheiden. Pattern Computer übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von zukunftsgerichteten Aussagen.

Über Pattern Computer

Das Start-up-Unternehmen Pattern Computer, Inc., aus dem Großraum Seattle setzt seine geschützte Pattern Discovery Engine ein, um die wichtigsten und schwierigsten Problemstellungen zu lösen, die sich der Wirtschaft und der Medizin stellen. Mit unternehmenseigenen mathematischen Methoden können komplexe Muster in Daten höherer Ordnung entdeckt werden, die sich viel größeren Systemen entzogen haben.

Während das Unternehmen seine Rechenplattform derzeit auf den Flugverkehr anwendet, führt es darüber hinaus Mustererkennungen für Partner in verschiedenen anderen Sektoren durch, darunter in den Bereichen Medikamentenentwicklung und biomedizinische Forschung, Materialwissenschaften, Fertigung in der Luft- und Raumfahrt, Tiermedizin und Finanzen.

Weitere Informationen über Pattern Computer Inc. finden Sie unter: www.patterncomputer.com

Weitere Informationen über Mark Anderson finden Sie unter: www.patterncomputer.com/founders/

