Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag seine Erholungsgewinne vom Vortag etwas ausgebaut.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat seine Erholungsgewinne vom Vortag etwas ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone schloss am Dienstag mit Rückenwind von der Wall Street 0,26 Prozent höher bei 4123,13 Punkten. In den USA hatte der technologielastige Nasdaq 100 seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Auch die grösseren europäischen Länderbörsen legten etwas weiter zu: Der französische Cac 40 rückte...

