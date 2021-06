DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.123,13 +0,26% +16,06% Stoxx50 3.550,40 +0,11% +14,22% DAX 15.636,33 +0,21% +13,98% FTSE 7.098,11 +0,51% +9,31% CAC 6.611,50 +0,14% +19,10% DJIA 33.894,64 +0,05% +10,74% S&P-500 4.238,56 +0,33% +12,85% Nasdaq-Comp. 14.208,47 +0,47% +10,24% Nasdaq-100 14.230,50 +0,66% +10,41% Nikkei-225 28.884,13 +3,12% +5,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,95 -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,17 73,66 -0,67% -0,49 +50,8% Brent/ICE 74,66 74,90 -0,32% -0,24 +45,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,48 1.783,23 -0,38% -6,75 -6,4% Silber (Spot) 25,75 25,98 -0,85% -0,22 -2,4% Platin (Spot) 1.071,85 1.054,55 +1,64% +17,30 +0,1% Kupfer-Future 4,25 4,18 +1,64% +0,07 +20,6%

Die Ölpreise tendieren nach der Rally des Vortages auf ein 32-Monatshoch leichter. Teilnehmer führen dies auf einen Medienbericht zurück, demzufolge Russland einen Vorschlag zur Ausweitung der Produktion der Gruppe Opec+ erwägt. Der Goldpreis zeigt sich trotz sinkender Marktzinsen etwas leichter. Die wichtige Unterstützung bei 1.775 Dollar hält aber bislang.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Die Wall Street zeigt sich am Dienstagmittag (Ortszeit) mit kleinen Aufschlägen. Doch richtig ins Risiko gehen Anleger nicht, auch weil der Dow am Vortag so stark gestiegen war wie seit über drei Monaten nicht mehr. Angesichts der Diskussion um den Zeitpunkt der geldpolitischen Straffungen in den USA mahnen die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses im Sitzungsverlauf zur Vorsicht. Mit Crown Electrokinetics hat ein kleines Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Die Gesellschaft wies für ihr Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust aus. Die Aktie gibt daraufhin 0,4 Prozent nach. Tupperware Brands steigen um 14,7 Prozent - gestützt davon, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft und außerdem Schulden vorzeitig ablöst.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Das Geschäft verlief impulsarm, im Blick standen bevorstehende Reden von US-Notenbankern im Tagesverlauf. Für Bayer ging es deutlich um 1,7 Prozent nach unten. In den USA ist wieder eine Klage wegen eines Krebsleidens nach Verwendung von Glyphosat eingereicht worden. Drägerwerk stiegen dagegen um 4,6 Prozent. Der Medizintechnikkonzern hat die Prognosen angehoben. Aston Martin büßten 1,6 Prozent ein. Der Gewinn wird in diesem Jahr durch Kosten für ein Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit nicht erfolgten Kundenzahlungen geschmälert. Essilorluxottica gaben um 0,3 Prozent nach. Der Brillenhersteller prüft seine Optionen im Zusammenhang mit der Übernahme des niederländischen Optikers Grandvision, nachdem ein Schiedsgericht entschieden hat, dass Essilorluxottica die Pläne aufgrund nicht eingehaltener Zusagen von Grandvision ohne Zahlung von Gebühren stoppen kann. Grandvision gaben deutlich nach um 7,7 Prozent. Die Aktien von Online-Apotheken standen unter Druck. Dieser stand im Zusammenhang mit einem Artikel in der Fachzeitschrift Apotheke Adhoc. Danach soll es bei der geplanten Einführung des E-Rezepts Probleme geben. Shop Apotheke fielen um 6,3 Prozent, Zur Rose gaben 5,2 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1910 -0,07% 1,1860 1,1858 -2,5% EUR/JPY 131,92 +0,34% 130,53 130,76 +4,6% EUR/CHF 1,0959 +0,19% 1,0948 1,0938 +1,4% EUR/GBP 0,8557 +0,06% 0,8596 0,8590 -4,2% USD/JPY 110,77 +0,42% 109,81 110,26 +7,2% GBP/USD 1,3918 -0,14% 1,3813 1,3805 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,4852 +0,29% 6,4773 6,4599 -0,3% Bitcoin BTC/USD 31.639,51 +0,46% 33.989,26 36.597,01 +8,9%

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar leicht von seinen Montagsverlusten. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Der Euro ist zwischenzeitlich unter 1,19 Dollar zurückgefallen, liegt nun aber wieder knapp darüber. Die Frage, wie es mit der Geldpolitik weitergehe, bleibe der entscheidende Impulsgeber für den Greenback, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Überwiegend erholt von den Vortagesverlusten haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Rückenwind kam von der Wall Street. Dort hatten die Kurse am Montag Boden gutgemacht, weil Konjunkturoptimismus die Oberhand über Inflations- und Zinsängste gewann, zumal einige Vertreter der US-Notenbank die zuletzt falkenhafteren Töne etwas abmilderten. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 3,1 Prozent stieg. Am Vortag war der Index allerdings auch überraschend massiv um fast 3,7 Prozent eingebrochen. In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX-200 um 1,5 Prozent. In Seoul rückte der Kospi um 0,7 Prozent vor, getragen auch von optimistischen Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Die Börse in Schanghai schloss 0,8 Prozent im Plus, der Aktienmarkt in Hongkong tendierte dagegen im späten Handel knapp behauptet. Dort bremsten Verluste der Technologiewerte die Erholung. So ging es in Hongkong mit dem Schwergewicht Tencent um 2,5 Prozent abwärts. Alibaba sanken um 0,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Pierer will Anteil an Leoni auf knapp 25 Prozent aufstocken

Leoni-Großaktionär Pierer Industrie will den Anteil am deutschen Autozulieferer weiter aufstocken. Die Holding des Unternehmers Stefan Pierer wolle bis zu 3.135.218 Aktien der Leoni AG kaufen, teilten die Österreicher mit. Das entspricht bis zu rund 9,6 Prozent des Grundkapitals. Pierer will laut Mitteilung 12,50 Euro je Aktie zahlen. Die Transaktion diene dem "strategischen Ausbau der bestehenden Beteiligung auf bis zu 24,90 Prozent".

Beiersdorf investiert 170 Millionen Euro in neues Drehkreuz in Leipzig

Beiersdorf plant in Leipzig den Bau eines Drehkreuzes für den europäischen Markt in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Produktionswerk. Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mitteilte, sollen in den kommenden Jahren 170 Millionen Euro in den neuen Hub investiert werden, zusätzlich zu den 220 Millionen Euro für das Werk.

Hapag-Lloyd bestellt sechs weitere Großcontainerschiffe

Hapag-Lloyd lässt sich in Südkorea weitere sechs Großcontainerschiffe mit einem Ladevolumen von mehr als 23.500 Standardcontainern (TEU) auf Kiel legen. Die Reederei besorgte sich zur Finanzierung von zehn Banken einen sogenannten Green Loan über bis zu 852 Millionen Dollar. Betrieben werden sollen die Schiffe mit Flüssigerdgas.

Zinnwald übernimmt Rest an Deutsche Lithium von Solarworld

Die insolvente Solarworld trennt sich von ihrem Anteil an der Deutschen Lithium GmbH. Die Zinnwald Lithium plc kauft den Solarworld-Anteil von 50 Prozent an dem sächsischen Gemeinschaftsunternehmen und übernimmt es damit komplett. Der Preis beträgt 8,8 Millionen Euro. Zinnwald zahlt den Kaufpreis zu 1,5 Millionen Euro in bar und gibt 50 Millionen Aktien an die insolvente Solarworld aus. Die Gesellschaft bekommt damit die volle Kontrolle über das fortgeschrittene Zinnwald-Lithium-Projekt im Erzgebirge.

Centogene peilt Therapien für 100 seltene Krankheiten in Dekade an

Centogene will in den kommenden zehn Jahren Therapien für 100 seltene Krankheiten entwickeln. Das Unternehmen will auf der kommenden Online-Investorenveranstaltung seinen strategischen, mehrgleisigen Ansatz bekannt geben, um seltene Krankheiten zu diagnostizieren, zu verstehen und zu behandeln.

Vivendi-Aktionäre stimmen der Abspaltung von UMG zu

Die Aktionäre der Vivendi SE haben dem Plan des französischen Medienkonzerns zugestimmt, die Tochter Universal Music Group (UMG) abzuspalten. Damit ist das weltgrößte Musikunternehmen einen Schritt näher dran, ein eigenständig gelistetes Unternehmen zu werden. Die Aktionäre stimmten mit mehr als 99 Prozent dem Plan zu, 60 Prozent der Universal-Aktien an die bestehenden Vivendi-Aktionäre auszugeben und das Unternehmen an der Euronext in Amsterdam zu listen.

Blackstone kauft für 6 Mrd Dollar im Immobiliensektor zu - Kreise

Die Blackstone Group verstärkt sich mit einem Zukauf im Immobiliensektor. Die Investmentfirma hat eine Vereinbarung zum Kauf von Home Partners of America Inc getroffen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der Preis soll bei 6 Milliarden US-Dollar liegen.

Keytruda von Merck & Co auch gegen Gebärmutterhalskrebs wirksam

Merck & Co hat mit seinem Blockbuster-Medikament Keytruda bei einer weiteren Krebsart Erfolg. In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie wurden bei der Erstlinienbehandlung von Frauen mit persistierendem, rezidivierendem oder metastasiertem Gebärmutterhalskrebs die Ziele (primäre Endpunkte) Gesamtüberleben sowie progressionsfreies Überleben erreicht.

IPO/US-Sensorspezialist Quanergy geht via Spac an die Börse

