Am Dienstag, 22. Juni tauschte sich Aussenministerin Dominique Hasler virtuell mit den liechtensteinischen Honorarkonsuln aus und informierte sie über zentrale aussenpolitische Aktivitäten und Prioritäten.Liechtenstein verfügt über ein strategisch ausgerichtetes Netzwerk an Honorarkonsulaten in den Bundesstaaten Georgia, Kalifornien, Massachusetts, Illinois, Houston (Texas) sowie London, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Brünn, Singapur und Hong Kong. Das Netzwerk unterhält somit insgesamt 12 Honorarkonsulate in 6 Ländern.Die Honorarkonsuln sind ehrenamtlich tätige Personen im Ausland, welche sich für die Vertretung Liechtensteins in ihrem Konsularbezirk einsetzen. Zu ihren Aufgaben gehören hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit und die Standortförderung. Auch erfolgt insbesondere im südostasiatischen Raum eine Unterstützung liechtensteinischer Unternehmen. Gerade in Ländern ohne liechtensteinische Botschaft helfen sie dabei, die Präsenz Liechtensteins in der Region zu verstärken. Neben diesen Aufgaben organisieren die Honorarkonsuln auch Programme und Treffen für liechtensteinische Besuche auf Regierungs- und Botschafterebene.Im Rahmen des Austausches unterstrich Regierungsrätin Dominique Hasler die bedeutende Rolle der Honorarkonsuln für die Imageförderung im Ausland: "Sie tragen mit ihren Netzwerken unter anderem zur Förderung des Wirtschafts- und Bildungsstandorts Liechtenstein bei."Die Aussenministerin verdankte im Rahmen dieses Austausches die unermüdliche Arbeit der Honorarkonsuln im Ausland, welche massgeblich zu einer guten Vernetzung Liechtensteins und somit zu der Wahrung wirtschaftlicher, kultureller und politischer Interessen sorgen.