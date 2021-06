DGAP-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest



22.06.2021 / 20:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest

Erfolgreiche Platzierung von 21,5 Millionen Aktien an internationale institutionelle Investoren

Das Unternehmen erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Millionen zur weiteren Beschleunigung des internationalen Wachstums

Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist am 25. Juni 2021 geplant

Dresden, 22. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24"), eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment, hat den endgültigen Preis für ihre Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 21,5 Millionen Inhaberaktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 322 Millionen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung zum Börsengang EUR 662 Millionen.

Aus der im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführten Kapitalerhöhung hat BIKE24 einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 100 Millionen erzielt, der insbesondere der nochmaligen Beschleunigung des internationalen Wachstumskurses der E-Commerce-Plattform dient.

Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24: "Der Austausch während der Roadshow mit den Investoren war sehr intensiv und wertvoll und wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen. Das motiviert uns nochmals mehr, die nächsten Entwicklungsschritte mit unserem gesamten Team zügig voranzutreiben, um unsere marktführende Position in Kontinentaleuropa weiter auszubauen."

Die Privatplatzierung umfasste 6,7 Millionen neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung. Außerdem wurden 12,0 Millionen Inhaberaktien hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen Riverside Fonds verbundenen Gesellschaft, bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Im Rahmen einer Mehrzuteilung wurden weitere 2,8 Millionen bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf 322 Millionen Euro. BIKE24 plant, zusätzliche Informationen betreffend die Allokation in Kürze auf ihrer Website zu veröffentlichen.

Die Mitglieder des Managements, die Aktien halten, haben sich zu einem Lock-up von zwölf Monaten verpflichtet. Für die Gesellschaft und weitere bestehende Aktionäre ist ein Lock-up von 180 Tagen vorgesehen.

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 unter dem Handelssymbol BIKE und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CQ7F4 beginnen.



Berenberg und JP Morgan agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion.



Pressekontakt:

Bettina Fries

E-Mail: presse@bike24.net

+49 1722976243

Investor Relations:

Thomas Schnorrenberg

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 46531317



Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich (BIKE24.at) und Spanien (BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.



