Transaktion fördert schnelle globale Expansion und Wachstum

Avania, ein weltweit führendes CRO (Auftragsforschungsunternehmen) für Medizintechnik, gab heute die Übernahme von IMARC bekannt, einem hoch angesehenen CRO für Medizinprodukte mit Hauptsitz in Strongsville, Ohio, das Dienstleistungen in den gesamten Vereinigten Staaten anbietet. IMARC bietet seinen Kunden mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in klinischer Forschungsaufsicht, einschließlich Überwachung, Auditierung, Sicherheit, Datenmanagement und Schulung.

"Wir bei Avania konzentrieren uns auf den Aufbau eines hochwertigen, auf Medizintechnik spezialisierten Full-Service-CRO mit globaler Reichweite", sagte Sapna Hornyak, CEO von Avania. "Wir freuen uns sehr, das IMARC-Team begrüßen zu dürfen, mit dem wir schon seit einiger Zeit zusammenarbeiten dürfen. Sie bringen ein großes Engagement für den Kundenservice und Ergebnisse mit und ermöglichen es uns, unseren Kunden in den USA zusätzliche Tiefe und Stärke zu bieten und unsere bestehenden globalen Aktivitäten perfekt zu ergänzen."

IMARC-Kunden werden von Avanias erweiterter internationaler Präsenz profitieren und Zugang zum umfangreichen Netzwerk des Unternehmens in der EU und Australien erhalten. Darüber hinaus bietet Avania den verbundenen Unternehmen erweiterte Dienstleistungen darunter Biostatistik, strategische Beratung, regulatorische und medizinische Dokumentation.

"Die geografischen und therapeutischen Stärken von Avania machen sie zur perfekten strategischen Ergänzung von IMARC", sagte Sandra Maddock, CEO von IMARC. "Durch die Ergänzung des Leistungsportfolios von IMARC zum Avania-Portfolio wird den Kunden ein umfassendes, spezialisiertes Fachwissen im Bereich Medizinprodukte aus einer Hand in Kombination mit globaler Reichweite geboten."

Covington Associates, eine führende mittelständische Investmentbank, fungierte als exklusiver Finanzberater von IMARC beim Verkauf an Avania.

Über Avania

Avania ist ein führendes international tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Durchführung klinischer Studien für medizinische Geräte, IVDs, Biologika und Geräte-Arzneimittel-Kombinationsprodukte konzentriert. Avania begleitet Produkte von der "First-in-human"-Phase bis über die Markteinführung hinaus mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik weiterentwickeln müssen, brauchen Sie Avania. Die Zielsetzung von Avania ist es, Ihr zuverlässiger internationaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein von der Innovation über die Kommerzialisierung bis hin zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Patienten.

Über IMARC

IMARC unterstützt klinische Forscher bei der Erlangung von FDA- und weltweiten Zulassungen durch die Vorbereitung, Schulung und Anleitung von Standortteams vom ersten Tag an, um das komplexe Management von Studien durch kostengünstige Überwachungs-, Audit- und Schulungsdienste zu kontrollieren. Dies führt zu der Unterstützung, dem Nachweis und der Sicherheit, die sie suchen, um das durch Komplexität verursachte Chaos zu überwinden und gleichzeitig Compliance durch Konsistenz zu erreichen. Grundlage dafür sind kompetente, engagierte Beratung und höchste Ansprüche an Standortergebnisse und Studienpartnerschaften.

