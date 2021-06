MATRIXX Software, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche, gab heute seine Partnerschaft mit Zain Iraq bekannt, um die Einführung der neuen digitalen disruptiven Marke oodi zu unterstützen. Als erster rein digitaler Telekommunikationsdienstleister im Irak startete oodi im Mai und basiert auf der Digital-Commerce-Plattform von MATRIXX. Von Grund auf neu entwickelt, nutzt oodi die gebrauchsfertigen MATRIXX-Funktionen, um den Kunden im Irak völlige Flexibilität, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit für ihr mobiles Erlebnis zu bieten.

"Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden die besten und fortschrittlichsten Services zu bieten", sagt Ali Al-Zahid, CEO von Zain Iraq. "Um diese Versprechen einhalten zu können, müssen wir Partnerschaften mit zukunftsorientierten Unternehmen eingehen, die in der Lage sind, die Zukunft der mobilen Dienste und des Kundenerlebnisses Wirklichkeit werden zu lassen. MATRIXX ist einer dieser Partner."

oodi bietet irakischen Kunden ein unkompliziertes, komplett digitales mobiles Erlebnis, das sie von der traditionellen Kauferfahrung im Einzelhandel befreit. Sobald Kunden die neue oodi-App herunterladen, verfügen sie über alle Funktionen, die sie für die Verwaltung ihres mobilen Dienstes benötigen. Ob es sich um die komplett digitale Anmeldung, die individuelle Anpassung von Tarifen, die Nachverfolgung von Ausgaben in Echtzeit oder die Nutzung wertvoller Add-ons und Booster handelt, die neue oodi App bietet irakischen Kunden den mobilen Service der Zukunft.

"Wir freuen uns sehr, Zain Irak dabei zu unterstützen, seinen Kunden einen Mehrwert jenseits der Konnektivität zu bieten", sagt Glo Gordon, CEO von MATRIXX. "Die Vision von oodi, Flexibilität, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit für die Kunden zu schaffen, ist eine treibende Kraft hinter unserer produktbasierten Lösung. Die Zukunft der Telekommunikation ist die digitale Erfahrung, und wir freuen uns darauf, unsere Partner dabei zu unterstützen, diese Zukunft zu verwirklichen."

MATRIXX Digital Commerce, die Monetarisierungs-Engine, auf der die neue digitale Marke von Zain Iraq basiert, bietet ein echtes flexibles und transparentes mobiles Erlebnis, einschließlich der Möglichkeit für die Nutzer, ihren eigenen Tarif zu erstellen, sowie eine vollständige Transparenz über Kontostände, Dienste und Ausgaben zu jeder Zeit. Als Teil einer völlig neuen digitalen Infrastruktur nutzte Zain Iraq das API-First-Konzept von MATRIXX zur einfachen Integration in die transformierte Technologie-Infrastruktur. Mit der branchenführenden cloud-nativen Architektur ist die 5G-fähige MATRIXX Digital-Commerce-Plattform in der Lage, Zain Iraq in jeder Hinsicht zu unterstützen, wie auch immer das Unternehmen sich im Hinblick auf die Zukunft der mobilen Erfahrung weiterentwickeln möchte.

Über MATRIXX Software

MATRIXX Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine Cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (converged charging system, CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und geschäftliche Agilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein.

