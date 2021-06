An der Börse entwickeln sich die Small Caps weiterhin überdurchschnittlich gut. Seit 1926 haben sie eine Performance von 12,1 pro Jahr erzielt, im Gegensatz zu 9,7 bei Large Caps.

Und doch werden diese so genannten "Small Stocks" vom Aktienmarkt weitgehend ignoriert. Sie werden von Analysten kaum beachtet, von der Mainstream-Börsenpresse gemieden und von Fonds vernachlässigt.

Ungeachtet dessen sind sie von großem Interesse für Anleger, insbesondere für diejenigen, die seit kurzem in den Aktienmarkt investieren, um ihre Ersparnisse zu vermehren (Anstieg dieser Anleger um 16 im Jahr 2020).

Für die Hälfte dieser Neueinsteiger bietet die Investition in den Aktienmarkt die Möglichkeit, die französische Wirtschaft zu unterstützen, indem sie das Wachstum unserer zukünftigen Champions fördern und ihre Ersparnisse in ein nachhaltigeres und gerechteres Modell fließen lassen.

Um diese Verbindung zwischen den Franzosen und der Entwicklung unserer nationalen Unternehmen weiter zu stärken, haben wir uns entschlossen, BourseInside zu gründen, die erste Web-/TV-/Newsletter-Medienplattform, die sich ausschließlich börsennotierten Small-Cap-Unternehmen widmet.

Als echtes Forum konzipiert, soll BourseInside Unternehmer, Gründer von Startups und andere Unternehmensgründer unterstützen und auf diese Weise dazu beitragen, die Vorteile der Investition in die Finanzmärkte zu vervielfachen.

Mit seiner einzigartigen Perspektive auf das Ökosystem der Small Caps will BourseInside auch zum Treffpunkt für Sparer werden, insbesondere für Führungskräfte von Unternehmen und Menschen aus einkommensstarken sozio-professionellen Kreisen, die in ihre Unternehmen investieren oder aktiv an der Entwicklung attraktiver Investitionsmöglichkeiten teilnehmen wollen.

BourseInside ist ein Medium der neuen Generation, eine Website und ein TV-Sender, der die börsennotierten Small Caps an der Börse ins Rampenlicht rückt.

BourseInside ist eine einzigartige redaktionelle Plattform und bietet:

Ein tägliches Interview mit einem Wirtschaftsführer, dem Sie an der Börse folgen können

Informationen, Analysen und Foren zum besseren Verständnis der Finanzmärkte

Die neuesten Rolling News zu börsennotierten Small-Cap-Unternehmen

Die Website BourseInside.fr und ihr umfangreicher Inhalt werden direkt über die 20 BtoC- und BtoB-Medienmarken der Reworld Media Gruppen (TopSanté, Le Chasseur Français, Pleine Vie und Sciences et Vie) und der NetMedia Gruppe (emarketing.fr, relationclient.fr, ecommerce.fr, chefdentreprise.fr, dafmagazine.fr, usw.) zugänglich sein.

