Der Anbieter von Smart-Home-Produkten Aqara hat mit dem Aqara Smart Wall Switch H1 EU die Markteinführung seines ersten intelligenten Wandschalters für den europäischen Markt bekanntgegeben. Die Wandschalterserie H1 EU umfasst den ersten intelligenten Wandschalter von Aqara, der sowohl in die für Europa typischen runden Wanddosen als auch in quadratische Wanddosen von 86 Millimetern passt. Es gibt ihn als Einzel- und Doppelwippe jeweils mit und ohne Neutralleiter. Neben dem Wall Switch H1 EU bringt Aqara überdies mit dem Wireless Remote Switch H1 (Doppelwippe) den neuesten Funkschalter H1 auf den europäischen Markt.

Sowohl der Wandschalter H1 EU als auch der Funkschalter H1 unterstützen das Protokoll Zigbee 3.0 für bessere Stabilität, Kompatibilität, Reaktionsfähigkeit und Energieeffizienz1. Beide Schalter mit preisgekröntem Design setzen für eine bessere Stabilität und Langlebigkeit auf einen Metallrahmen. Die Kombination aus Wandschalter H1 EU und Funkschalter H1 kann in Form eines 2-Wege-Schalters ohne übermäßige Verkabelung verwendet werden, der im Nachhinein "smart" gemacht werden kann, sodass Benutzer das Licht oder andere Geräte von zwei verschiedenen Orten aus regeln können, vergleichbar mit der Verwendung von zwei verkabelten 2-Wege-Schaltern, bzw. sogar per Sprachsteuerung oder über lokale Automatisierungen von einem beliebigen Teil des Raumes aus.

Der Wandschalter H1 EU ist mit den wichtigsten Smart-Home-Ökosystemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT und weiteren kompatibel2. Da die Schalter mit und ohne Neutralleiter erhältlich sind, können sie in fast allen Haushalten verwendet werden. Die Version mit Neutralleiter unterstützt dabei weitere Funktionen wie Stromverbrauchsmessung und Überspannungsschutz. Der Wandschalter H1 EU verfügt über folgende weitere Funktionen:

Belegung mit Schaltfunktion per Funk : Die Taste des Schalters lässt sich auf verschiedene Weise belegen man erhält so einen weiteren "Funkschalter", während das Licht oder ein anderes Gerät durch Automationen gesteuert wird;

: Die Taste des Schalters lässt sich auf verschiedene Weise belegen man erhält so einen weiteren "Funkschalter", während das Licht oder ein anderes Gerät durch Automationen gesteuert wird; Überspannungsschutz : Benutzer haben die Gewissheit, dass ihr Zuhause sicher und geschützt ist;

: Benutzer haben die Gewissheit, dass ihr Zuhause sicher und geschützt ist; Einstellung der LED-Funktion: Benutzer können die LED per Aqara Home App konfigurieren und sie entweder komplett abschalten oder gemeinsam mit dem Schalter steuern, bzw. umgekehrt3

Der Wireless Switch H1 ist ein HomeKit-kompatibler Funkschalter, mit dem Aqara-Geräte und anderes HomeKit-Zubehör gesteuert oder zwischen verschiedenen Smart-Home-Szenen umgeschaltet werden kann. Er hat eine Doppelwippe und erkennt 7 konfigurierbare Aktionen wie einmaliges Drücken, zweimaliges Drücken, langes Drücken und schnelles zweifaches Drücken. Der Drückmodus in Hochgeschwindigkeit (High-Speed Click Mode) senkt die Reaktionszeit überdies auf 50 Millisekunden4. Die Batterielaufzeit des Funkschalters H1 von fünf Jahren ist die bisher längste aller batteriebetriebenen Geräte von Aqara.

Der Wandschalter H1 EU und der Funkschalter H1 sollen in den nächsten Monaten in verschiedenen europäischen und asiatischen Ländern bei autorisierten Aqara-Distributoren erhältlich sein. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem(n) regionalen Distributor(en) nach der Produktverfügbarkeit.

Weitere Einzelheiten zum Wandschalter H1 EU und zum Funkschalter H1 finden Sie auf unserer Website.

