Hamburg (ots) - Wir suchen die Heldinnen und Helden der Pandemie: Den fürsorglichen Nachbarn, der eine Familie in häuslicher Quarantäne unterstützt. Die Lehrerin, die ihre Schülerinnen und Schüler auch auf Distanz zu begeistern vermag. Die Pflegekräfte, den Pizza-Lieferanten, die Supermarkt-Angestellte - Menschen, die anderen geholfen haben, die Krise zu überstehen - und durch persönliches, gesellschaftliches oder berufliches Engagement zu ganz normalen Heldinnen und Helden geworden sind.Bei ihnen möchten sich die Musikensembles des Norddeutschen Rundfunks bedanken und die Held*innen der Corona-Pandemie mit jeweils zwei Ehrenkarten einladen. Diese besonderen Tickets können für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Chores oder auch der NDR Bigband genutzt werden - in der Elbphilharmonie Hamburg oder im Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover.Jede*r ist aufgerufen, sich zu beteiligen und eigene Corona-Held*innen vorzuschlagen, von denen sie während der Pandemie unterstützt worden sind. Informationen zur Teilnahme stehen ab sofort unter NDR.de/coronaheldInnen (https://www.ndr.de/coronaheldInnen/).Diese Konzerte stehen zur Auswahl:NDR Elbphilharmonie Orchester / Semyon BychkovEdvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 (Solist: Leif Ove Andsnes)Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 4Donnerstag, 8. Juli, Elbphilharmonie, 18.30 & 21.00 UhrFreitag, 9. Juli, Elbphilharmonie, 18.30 & 21.00 UhrNDR Radiophilharmonie / Thomas SondergardWerke von Saint-Saens, Massenet, DvorakFreitag, 9. Juli, Gr. Sendesaal NDR Landesfunkhaus Niedersachsen, Hannover, 16.30 & 20.00 UhrSonnabend, 10. Juli, Elbphilharmonie, 18.30 & 21.00 UhrNDR Chor / Klaas StokDvorak, Janacek und Martinu, Chormusik aus Böhmen und MährenSonntag, 11. Juli, Elbphilharmonie, 11.00 UhrNDR Bigband / Geir LysneChris Byars: Bird @ 100Sonnabend, 10. Juli, Gr. Sendesaal Landesfunkhaus Niedersachsen, Hannover, 20.00 UhrSonntag, 11. Juli, Elbphilharmonie, 19.30 Uhr