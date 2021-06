Berlin - Das Bundesfinanzministerium plant die Gründung eines "Instituts für empirische Steuerforschung (IfeS)". Entsprechende Mittel für das Institut wurden im Haushaltsentwurf für 2022, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll, bereitgestellt, berichtet das "Handelsblatt".



Das Institut soll demzufolge eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung sein und könnte mittelfristig etwa 70 Mitarbeiter umfassen. Ziel der Gründung des IfeS sei eine bessere Bereitstellung von Daten für Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Öffentlichkeit im Bereich Steuern. Das neue Institut solle zugleich die Politik durch datengetriebene Forschung bei Entscheidungen unterstützen. Das Bundesfinanzministerium wolle mit der Gründung eine Lücke schließen, die gegenüber anderen Politikfeldern, aber auch gegenüber anderen Ländern bestehe.



Die genaue strukturelle und inhaltliche Konzeption werde noch ausgearbeitet. So ist dem Bericht zufolge etwa offen, wo das Institut angesiedelt wird, etwa direkt beim Bundesfinanzministerium, nachgelagert beim Bundeszentralamt für Steuern oder beim Statistischen Bundesamt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reagiert damit auch auf Kritik und Forderungen aus der Wissenschaft. Finanzwissenschaftler monieren seit Jahren, dass Steuerdaten häufig nicht erhoben würden, veraltet seien und sich mit anderen Daten für wissenschaftliche Untersuchungen oft nicht verknüpfen ließen.



Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hatte in einem Gutachten deshalb zuletzt die Einrichtung eines "wissenschaftlichen Forschungsdatenzentrums für Steuern" gefordert.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de