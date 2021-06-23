The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2021
ISIN Name
US4432012072 HOWMET AEROSPACE 3,75 PFD
DE0008474040 DWS INTER-RENTA LD
DE000DK0ERA8 DEKA IHS SERIE 7431
DE000A2E4P97 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000NLB2V54 NORDLB 2 PH.BD. 26/18
DE000LB0SYB3 LBBW GM-FLOATER 13/21
DE000HLB31L7 LB.HESS.THR.CARRARA06L/19
DE000HLB31Q6 LB.HESS.THR.CARRARA06N/19
FR0013264884 SAFRAN 17-21 FLR
DE000HLB31M5 LB.HESS.THR.CARRARA06M/19
NO0010858400 GAMING IN.GR 19/22 FLR
XS1080948265 CLOSE BROTH. 14/21 MTN
AT0000A10J18 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
DE000BLB52E1 BAY.LDSBK.IS. 18/22
CH0131220730 ABN AMRO 11-21 MTN
AT0000A10M39 ERSTE GP BNK 13-21 FLRMTN
DE000BLB43D2 BAY.LDSBK.IS. 17/21
DE000A169HV4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21
DE000BLB7VX4 BAY.LDSBK.IS. 19/23
US18683KAM36 CLEVELAND-CLIFFS 2025
US174610AN57 CITIZENS FIN.GRP 16/21
XS1637353001 EIB EUR.INV.BK 17/21 MTN
DE000A0E5JD4 DT.BK CAP.F.TR.I 05/UND.
XS1627599142 CHINA EVERGR.GR. 17/21
USU5009LBC38 KRAFT HEINZ 20/31 REGS
DE000A2TSCM7 INDUSTRIA ANL.19/21
XS1637272342 ORANGE 17/21 CV
US655044AJ40 NOBLE ENERGY 2044
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2021
ISIN Name
US4432012072 HOWMET AEROSPACE 3,75 PFD
DE0008474040 DWS INTER-RENTA LD
DE000DK0ERA8 DEKA IHS SERIE 7431
DE000A2E4P97 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000NLB2V54 NORDLB 2 PH.BD. 26/18
DE000LB0SYB3 LBBW GM-FLOATER 13/21
DE000HLB31L7 LB.HESS.THR.CARRARA06L/19
DE000HLB31Q6 LB.HESS.THR.CARRARA06N/19
FR0013264884 SAFRAN 17-21 FLR
DE000HLB31M5 LB.HESS.THR.CARRARA06M/19
NO0010858400 GAMING IN.GR 19/22 FLR
XS1080948265 CLOSE BROTH. 14/21 MTN
AT0000A10J18 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
DE000BLB52E1 BAY.LDSBK.IS. 18/22
CH0131220730 ABN AMRO 11-21 MTN
AT0000A10M39 ERSTE GP BNK 13-21 FLRMTN
DE000BLB43D2 BAY.LDSBK.IS. 17/21
DE000A169HV4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21
DE000BLB7VX4 BAY.LDSBK.IS. 19/23
US18683KAM36 CLEVELAND-CLIFFS 2025
US174610AN57 CITIZENS FIN.GRP 16/21
XS1637353001 EIB EUR.INV.BK 17/21 MTN
DE000A0E5JD4 DT.BK CAP.F.TR.I 05/UND.
XS1627599142 CHINA EVERGR.GR. 17/21
USU5009LBC38 KRAFT HEINZ 20/31 REGS
DE000A2TSCM7 INDUSTRIA ANL.19/21
XS1637272342 ORANGE 17/21 CV
US655044AJ40 NOBLE ENERGY 2044
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