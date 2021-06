Was ist Genauigkeit? Gibt es mehr als eine? Und welche Rolle spielt Genauigkeit in den Geisteswissenschaften? Diesen Fragen widmet sich das SNF-Sinergia Projekt «Medien der Genauigkeit».Basel - Was ist Genauigkeit? Gibt es mehr als eine? Und welche Rolle spielt Genauigkeit in den Geisteswissenschaften? Diesen Fragen widmet sich das SNF-Sinergia Projekt «Medien der Genauigkeit». Eine Auswahl der Erkenntnisse ist nun als Podcast verfügbar. Antonia von Schöning und Mario Wimmer von der Universität Basel haben das Projekt koordiniert und berichten von den Herausforderungen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...