DJ MS-Mitarbeiter dürfen nur noch vollständig geimpft ins Büro - Bericht

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Mitarbeiter der US-Investmentbank Morgan Stanley (MS) dürfen Medienberichten zufolge künftig erst dann wieder ihre New Yorker Büros betreten, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Wie sowohl die Financial Times als auch Bloomberg News unter Berufung auf ein internes Schreiben berichten, tritt die neue Regelung am 12. Juli in Kraft. Auch Kunden und Besucher müssen demnach vollständig geimpft sein, bevor sie das Gebäude betreten dürfen. Damit verfolgt Morgan Stanley eine besonders strenge Linie. Mitarbeiter von Goldman Sachs und JPMorgan beispielsweise dürfen nächsten Monat auch ohne Covid-19-Impfschutz mehrheitlich an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2021 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.