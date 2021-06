Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch weiter leicht zulegen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent höher auf 15 660 Punkte. Nach dem kurzen Rutsch bis auf 15 309 Punkte zu Wochenbeginn tendiert er damit wieder in Richtung Rekordhoch der Vorwoche bei 15 802 Punkten. An der Wall Street war es für die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend ...

