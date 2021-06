Nach dem Vorbild in Frankreich sortiert RTL auch sein Geschäft in den Niederlanden neu und schafft einen neuen nationalen TV-Champion. RTL Nederland gehe mit Talpa Network vom niederländischen Medienunternehmer John de Mol zusammen, teilte der europäische Fernsehkonzern RTL Group am Dienstag mit.

