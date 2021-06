DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges

LION E-Mobility AG: LION Smart - Folgeauftrag und Ausbau des Kundenstamms in Nordamerika



23.06.2021 / 08:48

LION Smart - Folgeauftrag und Ausbau des Kundenstamms in Nordamerika



Baar (CH), Garching bei München (DE), 23. Juni 2021 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, erhält von der Vicinity Motor Corp. einen Folgeauftrag für die Integration einer kundenspezifischen Batteriesystemlösung. Das Gesamtauftragsvolumen, über die Elektrifizierung von weiteren Fahrzeugen umfasst insgesamt 80 Batteriepacks und liegt im oberen sechsstelligen Bereich. Die Vicinity Motor Corp. mit Sitz in Aldergrove, British Columbia, Kanada, ist ein führender Anbieter, von Elektro-, CNG-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeugen für die öffentliche und gewerbliche Nutzung in den USA und Kanada.



Der Auftrag zwischen der Vicinity Motor Corp. und LION Smart umfasst die Lieferung und Integration weiterer 400V-BMW-Batteriepacks in weitere Demonstrator-Modelle eines Shuttle-/Transitbusses der Vicinity Motor Corp. Im Zuge dieses Auftrags liefert LION Smart eine Plug-and-Play-Lösung zur Integration von Batteriepacks. Nach den herausragenden Fortschritten im Rahmen der Entwicklungs- und Testingphase bauen LION Smart und Vicinity Motor ihre Erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2021 weiter aus. "Wir freuen uns ausdrücklich über die Erreichung dieses Meilensteins und werden weiterhin mit Nachdruck daran arbeiten durch die Stärkung unserer Salesforce die Kundenbasis in Nordamerika weiter auszubauen und zu festigen," erklärt Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH.



Neben dem in-house entwickelten modularen LIGHT-Batteriesystem entwickelt und realisiert LION Smart Integrationsdienstleistungen für Fahrzeugbatteriesystemlösungen auf Basis von BMW i3 Batterien und Modulen. Als Spezialist für die Entwicklung und Integration von Batteriesystemen sowie Batterielabortests arbeitet LION Smart seit vielen Jahren eng mit BMW zusammen.



Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.

www.lionemobility.com



Über die Vicinity Motor Corp.:



Die Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für staatliche und privatwirtschaftliche Unternehmen in den USA und Kanada. Die Flaggschifflinie des Unternehmens, Vicinity -Busse, die in Kanada einen dominierenden Marktanteil halten, wird von erstklassigen Herstellungspartnern des Unternehmens oder in der Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt, welche dem Buy America Act entspricht. Der innovative Vicinity Lightning EV-Bus der Vicinity Motor Corp, welcher durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen mit BMW-Batterien und Komponenten ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transitfahrzeugen auf dem privatwirtschaftlichen und staatlichen Markt vorantreiben.

www.vicinitymotorcorp.com



Kontakt LION Smart

Thomas Hetmann

Managing Director | Board Member

Vicinity Motor Corp.

John LaGourgue

VP Corporate Development

Telefon: 604 288 8043

E-Mail: IR@grandewest.com



LION E-Mobility Investor Relations

Matthias Glemser

Phone: +49 89 360363247

Email: ir@lionemobility.com





Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour

Managing Director

Telefon: (514) 341 0408 oder +1 866 460 0408

E-Mail: IR@grandewest.com



Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

