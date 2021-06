Safic-Alcan, ein globaler Distributor von Spezialchemikalien, expandiert seines Vertriebsvertrag mit PMC Organometallix Inc. auf den afrikanischen Kontinent.

PMC Organometallix, Inc., ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der PMC Group, N.A., Inc., erweitert seinen bestehenden Vertriebsvertrag mit Safic-Alcan auf den afrikanischen Kontinent. Mit sofortiger Wirkung wird Safic-Alcan als autorisierter Vertriebshändler von FASCAT-Katalysatoren und -Feinchemikalien von PMC Organometallix tätig sein.

Die FASCAT-Katalysatoren sind anorganische und metallorganische Zinnverbindungen mit optimalen Umwandlungs- und Aushärtungseigenschaften und machen diese metallorganischen Materialien unentbehrlich für eine große Vielfalt von Anwendungen. FASCAT Katalysatoren werden für die Herstellung synthetischer Schmierstoffe, Synthese monomerer und polymerer Ester, E-Beschichtung in der Automobilindustrie, Vernetzung von Siloxanen und Synthese von Urethanen und chemischer Zwischenprodukte verwendet.

"Aufbauend auf unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Safic-Alcan in Kontinentaleuropa begrüßen wir die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Safic-Alcan auf den afrikanischen Kontinent. Die Expansion unseres Katalysatorgeschäfts auf den afrikanischen Markt erfolgt im Rahmen unseres Ziels, unser FASCAT-Geschäft auf neue Märkte in der EMEA-Region auszuweiten in eine Region, in der die lokale Präsenz, das Netzwerk und die Ressourcen von Safic-Alcans einen beträchtlichen Beitrag zu unserem Wachstum leisten können", so Yanal Shekem, Regional Sales Director, EMEA bei PMC.

"Unsere Unternehmen haben eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Europa aufgebaut und wir freuen uns nun auf die weitere Intensivierung dieser bestehenden Partnerschaft. Gemeinsam mit PMC Organometallix schlagen wir ein neues Kapitel in Afrika auf. Wir sind zuversichtlich, dass die FASCAT-Katalysatoren unseren technischen Vertriebsteams ermöglichen werden, unser regionales Produktangebot zu verbessern und unsere afrikanischen Kunden besser zu bedienen", kommentiert Jean-Marie Schmuck, Business Development Director Coatings and Construction bei Safic-Alcan.

Über PMC

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter, weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

Über Safic-Alcan

Safic-Alcan ist ein in in Paris La-Défense (Frankreich) ansässiger französischer Produzent von Spezialchemikalien. Das Unternehmen entwickelt und liefert eine breite Palette an Polymeren, Materialien und Zusatzstoffen für die Kautschuk-, Beschichtungs-, Haftmittel-, Thermoplastik-, Polyurethan-, Schmiermittel-, Reinigungsmittel-, Kosmetik-, und Arzneimittelbranche. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von 25 Niederlassungen, die in der EMEA-Region, in Asien und Nordamerika strategisch angeordnet sind. Das Unternehmen repräsentiert Hersteller rund um den Globus. Seine hochspezialisierten Techniker ermöglichen Safic-Alcan die Bereitstellung exzellenter fachlicher Kompetenz und leistungsstarker Lösungen. Sie tragen somit zu einer langfristigen Partnerschaft mit der Mehrzahl seiner Auftraggeber und Kunden bei. Safic-Alcan beschäftigt weltweit 630 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz in Höhe von 648 Mio. €. www.safic-alcan.com

