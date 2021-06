DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 8.18 Uhr um 12 auf 15.625 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.650 und das Tagestief bei 15.604 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.687 Kontrakte.

Nach dem Abtaucher zum Wochenstart handelt der DAX-Future damit wieder in seiner alten Spanne zwischen 15.500 und 15.725 Punkten. Die zu zahlenden Prämien für Absicherungen am Terminmarkt sind zudem wieder zurückgekommen und sprechen für ein ruhigeres Fahrwasser am Aktienmarkt. Für einen Ausbruch nach oben braucht es momentan einen externen Impuls, der aktuell nicht zuerkennen ist.

June 23, 2021

