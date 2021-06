Der US-Finanzdienstleister S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044, NYSE: SPGI) wird am 10. September 2021 (Record date: 26. August 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 77 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Konzern mit Sitz in New York schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,08 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 403,86 US-Dollar einer Dividendenrendite ...

