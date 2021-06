DJ Irische Regierung trennt sich von Anteilen an Bank of Ireland

Von Jaime Llinares Taboada

DUBLIN (Dow Jones)--Die irische Regierung beginnt mit dem Ausstieg aus der Bank of Ireland. Wie die Regierung mitteilte, plant sie zunächst den Verkauf von Teilen ihrer Beteiligung in Höhe von 13,9 Prozent an der Bank of Ireland Group plc.

Der Verkauf werde über die nächsten sechs Monaten über die Bühne gehen, sagte Finanzminister Paschal Donohoe. Gemanagt werde der Verkauf von Citigroup Global Markets.

Der Minister sprach von einem Startpunkt eines phasenweisen Ausstiegs. Vorgesehen sei ein vorsichtiger Abverkauf zu niedrigen Kosten.

"Die staatliche Investition in die Bank of Ireland vor über zehn Jahren hätte eigentlich niemals sein sollen, aber wir werden immer dankbar sein für die erhaltene Unterstützung", sagte Unternehmenschefin Francesca McDonagh.

